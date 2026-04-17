Экс-участницу «Дома-2» обругали в сети за выход без штанов на красную дорожку

Блогерша и ведущая Алина Ян в откровенном виде появилась на Московском международном кинофестивале (ММКФ) и была обругана в сети. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания StarHit.

Экс-участница «Дома-2» вышла в свет без штанов. Так, она предстала перед камерами в кружевных колготках, трусах с высокой посадкой и золотистом корсете, выполненном в виде обнаженного женского тела. Кроме того, Ян надела сапоги со свободными голенищами и перчатки в тон верха своего наряда. Во время позирования фотографам телезвезда подняла руки вверх и продемонстрировала волосы в подмышках.

Пользователи сети возмутились внешним видом Ян и принялись оценивать его в комментариях под роликом.

«Где цензура? Как такое можно выпускать на красную дорожку?», «Ивлееву за меньшее уничтожили», «Как можно пускать на кинофестиваль в такой одежде?», «Все пытаются косить под западных звезд, но у всех это плохо получается», «Голая вечеринка нашла неожиданное продолжение», «Это порнофестиваль?» — высказывались россияне.

В феврале критике со стороны общественности подверглась российская актриса Юлия Пересильд из-за наряда на кинопремии «Золотой орел».