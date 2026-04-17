Гели, скрабы и масла: 25 эффективных средств для очищения тела

Иногда бывает ощущение, что сколько бы времени в ванной вы не провели, всё равно вымылись недостаточно хорошо? Часто такое происходит из‑за неправильно подобранных средств. Собрали гайд из 25 продуктов, которые дадут ощущение настоящей чистоты.

Тонизирующий гель для душа «Ромашка, бергамот и розовые лепестки», Grown Alchemist

Ароматный гель для тех, кому нужна помощь в пробуждении и заряд настроения с утра. Сочетание розовых лепестков, бергамота и ромашки мягко настраивает на свершения и не раздражает слишком ярким запахом. Гель направлен на активный уход за телом: масло бергамота, например, нормализует работу сальных желёз, а экстракт ромашки убирает раздражения.

Скраб для душа «Вербена‑Цитрус», Л’Окситан

Этот скраб — синоним слова «энергия». Бодрит и сама цитрусовая отдушка, и текстура с мелкими отшелушивающими частичками, которые эффективно обновляют кожу. За ухаживающие свойства отвечает смесь из масел миндаля, грейпфрута, апельсина и лимона.

Гоммаж для тела, Empire Zone

Для начала: гоммаж отличается от скраба более мягким действием. Здесь для отшелушивания есть полимерные микрогранулы округлой формы, которые не царапают кожу и мягко стимулируют её обновление. Для дополнительного ухода в состав добавили масла макадамии и кокоса, пантенол и экстракт амаранта.

Отшелушивающий крем для тела, Uriage

Средство из разряда «и в пир, и в мир»: мягко отшелушивает на регулярной основе и готовит кожу к загару. В нём есть глюконолактон — компонент, похожий свойствами на кислоты, но работающий более мягко и при этом эффективно. Не сушит и поддерживает оптимальный уровень увлажнения.

Гель для душа Calm, Hadat

Мягкий гель с нейтральным составом — чтобы сразу после ванной не хотелось искупаться в креме из‑за ощущения сухости. Смоет всё то, что нужно, а кожу оставит мягкой. Есть успокаивающая цитрусово‑лимонная отдушка.

Обновляющий скраб для тела, asap

Средство отшелушивает мёртвые клетки не только механически: в формуле есть гликолевая кислота, известная своей способностью стимулировать обновление кожи. Питательные масла в составе восстанавливают баланс и дают чувство комфорта.

Солевой скраб для тела «Франжипани‑Монои», Elemis

Мягкий и плотный по текстуре солевой скраб. Отшелушивающие частицы в нём настолько мелкие, что напоминают песок с тропического курорта. После смывания кожа пахнет цветком франжипани и лощёно блестит до следующего принятия душа.

Липидовосполняющее смягчающее масло для ванны и душа, La Roche‑Posay

Понравится атопикам и тем, чья кожа реагирует на большинство средств для принятия душа. Масло смягчает, увлажняет и снимает ощущение зуда. Можно добавлять его прямо в ванну: просто растворите в воде 3–5 колпачков средства.

Крио‑скраб для тела «Северное сияние», DLYa KOJi da

Нет времени на долгие обёртывания и массажи, чтобы согнать отёки и привести кожу в порядок? Есть экспресс‑средства, например этот охлаждающий скраб. Он обеспечивает лимфодренажный эффект, подтягивает поверхность кожи и тем самым делает неровности вроде целлюлита менее заметными.

Масло для душа с ароматом La Sultane, JKeratin

Масло, которое при контакте с водой превращается в молочную пену. Увлажняет уже в момент нанесения и дарит ольфакторный опыт, напоминающий о восточных купаниях. Кстати, с ним удобно бриться — лезвия станка скользят гладко.

Гель для душа Yuzu, Ostrikov Beauty Publishing

Подойдёт тем, кто любит мыться по утрам — тонкий цитрусовый запах юдзу бодрит и оставляет свежий шлейф. В составе есть мягкие ПАВы, поэтому гель не нарушает кожный барьер и не сушит. Можно использовать и в качестве мыла для рук, чтобы наслаждаться ароматом чаще.

15 % AHA‑пилинг для тела, Ilona Lunden

На случай, если кожа тела кажется тусклой, а на ногах после бритья остаются тёмные точки. Пилинг стимулирует обновление кожи, выравнивает её тон и не позволяет волоскам врастать после бритья и эпиляции. Сделает более эффективным привычный увлажняющий крем или масло.

Классический скраб для тела White Gold, Orogold

Привыкли к роскоши во всём? Тогда не забудьте про скраб для тела с частичками золота. В его основе — натуральная морская соль, обеспечивающая пилинг‑эффект, и минеральное масло для питания. Микрочастицы золота остаются на коже и деликатно подсвечивают.

Увлажняющее масло для душа «Листья Томата», Geltek

Если вода дома жёсткая и дарит дискомфорт вместе с сухостью, то обратите внимание на масло для душа. Оно не оставляет липкой плёнки, а деликатно увлажняет и успокаивает раздражённые участки. Пахнет свежей томатной ботвой.

Освежающий гель для душа с ниацинамидом, Vois

Гель для душа на каждый день в удобной упаковке. В составе есть ниацинамид для выравнивания тона кожи и церамиды для увлажнения. Дополняет всё это аромат южной сливы с кокосовой стружкой.

Гель для душа «Манго», Levrana

Оценят любители чистых, природных составов. Все ПАВы внутри баночки — растительные, работают деликатно. Поэтому очищение получается нежным, без сухости и раздражений. Но с ярким запахом тропического манго!

Гель для душа Acne Away, Beautific

Если беспокоит акне на руках и спине, смотрите в сторону этого геля. В составе — комбинация из трёх типов кислот: АНА, ВНА и РНА. Вместе они активно работают с уже появившимися высыпаниями, профилактируют возникновение новых и осветляют пятна, оставшиеся после заживления.

Крем‑скраб для тела Volcanic, TaShe Professional

Вулканический риолит отличается умением отшелушивать крайне деликатно — именно его и добавили в состав скраба. Помогает ему масло ши, которое питает кожу и делает её гладкой и визуально более ровной. Завершает процедуру приятный цветочно‑травянистый аромат, будто бы вы купаетесь посреди яркого весеннего луга.

Сахарный скраб для тела «Питание и восстановление», Русская Косметика

Согреет и отшелушит. В нём есть экстракты красного перца и имбиря, которые способствуют повышению эластичности кожи и работают над её упругостью. Сахарные отшелушивающие частицы удаляют омертвевшие кусочки кожи мягко, масло авокадо питает и увлажняет одновременно.

Парфюмированный гель для душа «Tobacco Vanille», Synergetic

Если ваша любимая отдушка во всех средствах — «табак‑ваниль», — этот гель создан для вас. У него сложносочинённая парфюмерная композиция: сухофрукты и древесные акценты в самой основе, ваниль, какао и бобы тонка в середине и ноты пряностей и листа табака сверху. Мягко очищает, оставляет деликатный шлейф, а ещё бутылочка у него серьёзного объёма, чтобы хватило надолго.

Сахарный скраб для тела «Милкшейк», Kisy

Скраб в эстетичная баночке, буквально созданной для фотографий в соцсетях, не уступает и по качеству формулы. Масла авокадо и жожоба в составе питают и придают коже блеск, экстракт спирулины отвечает за детокс и восстановление, а экстракт зелёного чая работает как антиоксидант. За ольфакторный опыт отвечает отдушка с ароматом ванильного молочного коктейля, сладкая и напоминающая о летних прогулках по набережной.

Гель для душа «Гладкость и эластичность», Letique

Даёт заявленное в названии ощущение гармонии благодаря комбинации из цветочного аромата и экстракта центеллы азиатской в составе. Аллантоин поддерживает успокаивающую центеллу и усиливает её свойства, успокаивает и смягчает кожу. Гель пышно пенится, поэтому расход получается экономичным.

Арома‑гель для душа «Бархатистый пион и масло розы», Only Bio

В геле смешались яркие ароматы мускуса, амбры, уда, пиона, табака и пудровой розы в сочетании с пачули и флёрдоранжем. Отдушка насыщенная на ноты, но свеже‑сладкая, одновременно бодрящая и успокаивающая. Средство имеет деликатную формулу и направлено на аккуратное очищение без пересушивания.

Крем‑гель для душа «Воздушный поцелуй», Avon

Если вам не нравится текстура классических гелей, то может подойти средство в гибридном формате, больше похожее на крем. Оно густое, даёт много пены, которая обволакивает тело мягким облаком. А ещё сладко пахнет клубникой со взбитыми сливками.

Чёрное мыло для бани, Рецепты Бабушки Агафьи

Мыло, которое, на самом деле, можно использовать не только в бане. Чёрный цвет средства обусловлен дёгтем — он даёт антибактериальный эффект и понравится тем, кто страдает от воспалений на теле. Подойдёт для использования в качестве геля для душа, обычного мыла на каждый день или вместо шампуня.