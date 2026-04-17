Звезда фильма «Она — мужчина» кардинально сменила имидж

Американская актриса Аманда Байнс кардинально сменила имидж. Результат она показала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда фильма «Она — мужчина» запечатлела себя в салоне автомобиля. Она предстала перед камерой в белой майке и рубашке, украшенной изображениями цветов. Во время позирования Байнс продемонстрировала свое преображение. Так, в размещенном видео можно заметить, что она покрасила светлые локоны в черный цвет и сделала короткую челку.

Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностированы тревожное расстройство и трудности с социализацией.

В декабре прошлого года Байнс заявила, что решила похудеть с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Кроме того, она раскрыла свой вес после его применения.