Омоложение от «кутюр»: как работает глубокая подтяжка Deep Plane Facelift

Тренд на естественность по-прежнему актуален у модниц всех возрастов. Поэтому в мире красоты продолжают появляться инновационные подходы, позволяющие продлевать молодость на длительный срок. Одна из таких новинок — Deep Plane Facelift. Что это за техника и какие у нее преимущества, нам рассказал пластический хирург Александр Катков.

Что такое Дип Плейн фейслифтинг?

Это современный метод «прочтения» хирургической коррекции возрастных изменений лица. По сути это целая группа уникальных техник, которые выполняются в глубоких слоях кожи. Но, чтобы понять, как они работают, давайте рассмотрим сам процесс старения. Ведь это не просто морщины и дряблость кожи, а целая последовательность изменений во всех структурах лица — от костей до кожи.

«С годами лицо стареет анатомически. Кожа из-за дефицита соединительнотканных волокон теряет упругость, истончается и становится суше. Мышцы и связки, которые служат естественным каркасом для мягких тканей, постепенно ослабевают и перестают их удерживать в прежнем молодом положении», — рассказывает хирург.

В результате мягкие ткани лица провисают, образуя носогубные складки, малярные мешки, брыли. Контуры лица утрачивают четкость, выглядят атоничными, а подбородочная зона — визуально сглаживается. Александр:

«Конечно, скорость этих изменений у всех разная и зависит от индивидуальных причин: мимической активности, генетики, образа жизни, гормональных колебаний. Но главное, старение это не поверхностная, а глубинная проблема, которая требует профессиональной коррекции именно на этом уровне».

На сегодняшний день существует несколько успешных методов глубокого лифтинга:

SMAS-лифтинг — основан на работе с мышечно-апоневротическим слоем (SMAS).

Техника Мендельсона или спейслифтинг — более новая и современная методика, позволяющая корректировать особые пространства лица — спейсы, которые образуются с возрастом и совпадают с проекцией возрастных изменений на лице.

«Американский хирург Сэм Хамра предложил новый формат анатомического омоложения. В отличие от других методов, техника Дип Плейн проводится в глубоких структурах под SMAS. В процессе работы хирург перемещает мягкие ткани целым блоком, включая кожу, SMAS-слой, жировые пакеты и мышцы, и фиксирует их в прежнем положении, возвращая лицу утраченные объемы и контуры. Результатом становятся восстановленные черты и молодой рельеф лица», — объясняет пластический хирург.

Преимущества Дип Плейн фейслифтинга

Новая методика быстро получила известность как эффективный и комфортный способ борьбы с выраженными признаками старения. В чем же его плюсы:

Сохранение мимики. Во время операции подвижную часть SMAS перемещают вместе с подкожно-жировой клетчаткой и кожей, не затрагивая мимические мышцы. При этом лицо не теряет возможности отображать весь спектр передаваемых эмоций.

Минимальная диссекция кожи. Кровоснабжение и объем подкожно-жировой прослойки полностью сохраняются, оттенок, строение и тонус кожи остаются прежними.

Быстрая реабилитация. Работа с анатомическими структурами проводится деликатно без перетяжки тканей. Это позволяет избежать выраженных отеков и гематом, из-за чего восстановление проходит легче и комфортнее.

Длительный эффект. Техника отличается долговечным и ярким результатом. Многие пациенты отмечают, что после операции сразу стали выглядеть на 10-15 лет моложе.

Гармоничное преображение. Благодаря глубокой реконструкции лицевого каркаса природные черты не изменяются, а сохраняют естественные пропорции. Контуры нижней челюсти выглядят более четкими, а скулы — выразительными, исчезает «второй» подбородок, восстанавливается объем щек. Лицо выглядит по-молодому живым и подтянутым.

Кому подходит Дип Плейн

Как у любой хирургической манипуляции, у процедуры есть свои показания. К ним относятся видимые признаки старения в средней и нижней трети лица:

выраженные носогубные складки;

морщины-марионетки;

брыли;

птоз, поплывший овал лица.

«Для проведения операции нет возрастного ценза. Она подходит тем, кто перестал радоваться своему отражению в зеркале и рассчитывает на длительный естественный результат омоложения и быструю реабилитацию. Но каждый случай индивидуален. Чтобы разобраться в том, подходит ли этот метод омоложения именно вам, нужна обязательная консультация пластического хирурга», — подчеркивает Александр.

А можно ли сочетать?

Да, технику Дип Плейн можно комбинировать с другими видами хирургической коррекции, например, блефаропластикой или подтяжкой шеи. Это позволит получить более полное и гармоничное преображение без видимых следов перехода между зонами.