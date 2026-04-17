Омоложение от «кутюр»: как работает глубокая подтяжка Deep Plane Facelift

Тренд на естественность по-прежнему актуален у модниц всех возрастов. Поэтому в мире красоты продолжают появляться инновационные подходы, позволяющие продлевать молодость на длительный срок. Одна из таких новинок — Deep Plane Facelift. Что это за техника и какие у нее преимущества, нам рассказал пластический хирург Александр Катков.

© Global Look Press

Что такое Дип Плейн фейслифтинг?

Это современный метод «прочтения» хирургической коррекции возрастных изменений лица. По сути это целая группа уникальных техник, которые выполняются в глубоких слоях кожи. Но, чтобы понять, как они работают, давайте рассмотрим сам процесс старения. Ведь это не просто морщины и дряблость кожи, а целая последовательность изменений во всех структурах лица — от костей до кожи.

«С годами лицо стареет анатомически. Кожа из-за дефицита соединительнотканных волокон теряет упругость, истончается и становится суше. Мышцы и связки, которые служат естественным каркасом для мягких тканей, постепенно ослабевают и перестают их удерживать в прежнем молодом положении», — рассказывает хирург.

В результате мягкие ткани лица провисают, образуя носогубные складки, малярные мешки, брыли. Контуры лица утрачивают четкость, выглядят атоничными, а подбородочная зона — визуально сглаживается. Александр:

«Конечно, скорость этих изменений у всех разная и зависит от индивидуальных причин: мимической активности, генетики, образа жизни, гормональных колебаний. Но главное, старение это не поверхностная, а глубинная проблема, которая требует профессиональной коррекции именно на этом уровне».

На сегодняшний день существует несколько успешных методов глубокого лифтинга:

  • SMAS-лифтинг — основан на работе с мышечно-апоневротическим слоем (SMAS).
  • Техника Мендельсона или спейслифтинг — более новая и современная методика, позволяющая корректировать особые пространства лица — спейсы, которые образуются с возрастом и совпадают с проекцией возрастных изменений на лице.
«Американский хирург Сэм Хамра предложил новый формат анатомического омоложения. В отличие от других методов, техника Дип Плейн проводится в глубоких структурах под SMAS. В процессе работы хирург перемещает мягкие ткани целым блоком, включая кожу, SMAS-слой, жировые пакеты и мышцы, и фиксирует их в прежнем положении, возвращая лицу утраченные объемы и контуры. Результатом становятся восстановленные черты и молодой рельеф лица», — объясняет пластический хирург.

Преимущества Дип Плейн фейслифтинга

Новая методика быстро получила известность как эффективный и комфортный способ борьбы с выраженными признаками старения. В чем же его плюсы:

  • Сохранение мимики. Во время операции подвижную часть SMAS перемещают вместе с подкожно-жировой клетчаткой и кожей, не затрагивая мимические мышцы. При этом лицо не теряет возможности отображать весь спектр передаваемых эмоций.
  • Минимальная диссекция кожи. Кровоснабжение и объем подкожно-жировой прослойки полностью сохраняются, оттенок, строение и тонус кожи остаются прежними.
  • Быстрая реабилитация. Работа с анатомическими структурами проводится деликатно без перетяжки тканей. Это позволяет избежать выраженных отеков и гематом, из-за чего восстановление проходит легче и комфортнее.
  • Длительный эффект. Техника отличается долговечным и ярким результатом. Многие пациенты отмечают, что после операции сразу стали выглядеть на 10-15 лет моложе.
  • Гармоничное преображение. Благодаря глубокой реконструкции лицевого каркаса природные черты не изменяются, а сохраняют естественные пропорции. Контуры нижней челюсти выглядят более четкими, а скулы — выразительными, исчезает «второй» подбородок, восстанавливается объем щек. Лицо выглядит по-молодому живым и подтянутым.

Кому подходит Дип Плейн

Как у любой хирургической манипуляции, у процедуры есть свои показания. К ним относятся видимые признаки старения в средней и нижней трети лица:

  • выраженные носогубные складки;
  • морщины-марионетки;
  • брыли;
  • птоз, поплывший овал лица.
«Для проведения операции нет возрастного ценза. Она подходит тем, кто перестал радоваться своему отражению в зеркале и рассчитывает на длительный естественный результат омоложения и быструю реабилитацию. Но каждый случай индивидуален. Чтобы разобраться в том, подходит ли этот метод омоложения именно вам, нужна обязательная консультация пластического хирурга», — подчеркивает Александр.

А можно ли сочетать?

Да, технику Дип Плейн можно комбинировать с другими видами хирургической коррекции, например, блефаропластикой или подтяжкой шеи. Это позволит получить более полное и гармоничное преображение без видимых следов перехода между зонами.

«Сочетание глубокого лифтинга с липофилингом позволяет не только восстановить каркас лица, но и деликатно вернуть объемы, утраченные с возрастом. Результат получается более ярким, натуральным и сохраняется надолго», — рассказывает пластический хирург.