Ювелирный бренд выпустил подвески в виде анальных пробок

Ювелирный бренд Interzona предложил покупателям необычные подвески. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Подвеска под названием Deep Dark Fantasy представлена в виде анальной пробки. Украшение можно украсить фианитом любого цвета. Стоимость подвески с цепью составляет 8800 рублей, а без нее — 9950 рублей.

«Вы можете вставить эту подвеску куда угодно», — отметили авторы изделия в ролике.

Российские пользователи платформы, в свою очередь, заинтересовались новинкой бренда.

«А есть размерная сетка для взрослых?», «Фу, какая мерзость! Можно мне два?», «Куда вставлять? В ухо или ноздрю?», «А размер побольше можно?», «Классная идея», — комментировали они.

