Жители дагестанского села спасли семью из заваленного лавиной дома

Жители дагестанского села Шаитли спасли семью, дом которой оказался полностью завален после схода лавины.

«Когда я прибежал, дом с людьми был полностью завален снегом. Торчал только край крыши», — рассказал RT местный житель Мухаммад, одним из первых пришедший на помощь.

По его словам, он пробежал около километра по глубокому снегу после сигнала с минарета.

«Все начали откапывать дом руками и лопатами», — отметил он, добавив, что работы шли долго из-за большого количества снега. Сначала удалось вытащить главу семьи и двоих сыновей.

Позже сельчане добрались до семилетнего мальчика и его матери. «Его спасло то, что он был укутан одеялом… он оказался в углу, где было свободное пространство», — пояснил Мухаммад.

Чтобы достать женщину, жители решили пробираться через подвал.

«Мы начали пробираться к ней снизу… у женщины были сильно зажаты руки», — сказал он, уточнив, что вместе со снегом на дом сошла грязь.

По словам собеседника, женщину удалось извлечь живой, однако позже она впала в кому и скончалась.

Ранее глава села Шаитли Шамиль Шамсудинов рассказал RT подробности спасения женщины и ребёнка из заваленного лавиной дома.

Также сообщалось, что семье погибшей женщины выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей.