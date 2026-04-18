Ведущий «Модного приговора» назвал лучшие цветочные принты для платьев

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал лучшие цветочные принты для платьев. Об этом сообщает Telegram-канале.

«Никогда такого не было и вот опять…Какой же цветочный узор выбрать в 2026 году? абстрактные как у Proenza Schouler; аппликацию из пайеток как у Fendi; мелкий «наивный» цветок как у Miu Miu; кружевные как у Simkhai; ретро как у Chloé; 3D аппликации как у Altuzarra; графичные цветы как у Celine; и вышивка как у Erdem…», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета. Эксперт предложил носить их сейчас поверх курток, тренчей и джемперов. По его словам, когда станет теплее, фартук можно будет сочетать с рубашками, платьями и юбками.