Как бюджетно обновить гардероб весной

Грамотный подход к обновлению образа — пересмотреть коллекцию аксессуаров и сделать акцент на тактильность. Об этом «Газете.Ru» рассказала фешен-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

«Весна требует отказа от тяжелых фактур. Главная ошибка в межсезонье использовать те же приемы, что и зимой. Достаточно заменить плотную шапку на легкий платок, а кожаные перчатки на более изящную версию. Смена тактильных ощущений сразу меняет восприятие всего облика. Вместо того чтобы тратиться на новую куртку, стоит обратить внимание на большой кашемировый шарф нейтрального оттенка. Выбирайте модели из смесовых тканей с добавлением шелка. Они не мнутся, дышат и держат легкую форму», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что сумка — холст для новых акцентов.

«Вместо покупки новой сумки стоит обыграть старую с помощью дополнительных элементов. Весной актуальны шелковые платки небольшого размера. Они выполняют двойную функцию. Повязанный на ручку строгой кожаной сумки, платок добавляет свежести. Повязанный на шею или на голову, он создает законченный образ за одну минуту. Стоит обратить внимание на платки с растительным орнаментом или абстрактным принтом в мятных и песочных тонах», — рекомендовала специалист.

По мнению арт-директора, многие забывают о перчатках как о весеннем аксессуаре.

«Зимние варианты из плотной кожи уже не актуальны. Весенние модели из тонкой замши, хлопка с кружевным краем или перфорированной кожи способны стать изюминкой образа. Короткие перчатки до запястья длиной десять сантиметров визуально удлиняют руки и делают образ более утонченным. Их можно сочетать с рукавами три четверти, которые так популярны весной. Это создает интересную композицию без перегруженности. Не бойтесь экспериментировать с цветом. Салатовые, лимонные или небесно-голубые перчатки станут тем самым акцентом, который заменяет необходимость покупать цветное пальто», — рекомендовала Семенова.

Кроме того, она призвала не забывать о принципе капсульного дополнения.

«Не нужно покупать аксессуары по отдельности, под каждый образ. Лучше собрать мини капсулу из трех позиций. Например, большой шарф нейтрального бежевого цвета, маленький контрастный платок и пара перчаток в тон к платку. Все три предмета должны сочетаться друг с другом по фактуре и настроению. Такой набор способен изменить примерно десять разных комплектов одежды из вашего текущего гардероба. Одна и та же серая водолазка будет выглядеть иначе каждый день. В понедельник с шарфом, во вторник с платком на сумке, в среду с перчатками», — высказалась фешен-эксперт.

Семенова также заявила, что весеннее обновление — стратегия.