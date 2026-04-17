Какие аксессуары хорошо выглядят в 30 и 50 лет

Среди аксессуаров, которые служат десятилетиями, а не сезонами, особо отмечают сумку из мягкой кожи и шарф. Об этом «Газете.Ru» рассказала фешен-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

«Качественная сумка из мягкой кожи не имеет возраста, она обретает его с вами. Первая серьезная инвестиция в себя, которая говорит о том, что вы пришли надолго. Сумка помнит командировки, прогулки и случайное пятно от кофе, которое стало частью дизайна. Главное правило отсутствие лишнего декора. Чем проще форма и лучше материал, тем дольше вещь остается современной. Кожа должна дышать, швы должны быть скрытыми, а ручки удобными для плеча», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что шарф — второе дыхание для любой одежды.

«Шарф большого размера это самый честный аксессуар. Он не врет и не пытается омолодить или состарить. Он просто согревает и украшает. В 30 лет шарф носят как капюшон, наматывая в несколько слоев для объема. В 50 его расправляют на плечах как палантин, позволяя фактуре говорить самой за себя. Разница лишь в степени небрежности. Молодость выбирает хаотичную драпировку. Зрелость выбирает контролируемую мягкость. Материал только натуральный. Кашемир, меринос или смесовая ткань с шелком. Синтетика выдает возраст мгновенно, натуральные волокна скрывают его», — добавила Семенова.

По словам эксперта, платок также станет универсальным переводчиком.

«Один и тот же квадрат шелка может говорить на разных языках в зависимости от возраста. В 30 лет это яркое пятно. Платок повязывают на голову вместо обруча, на сумку вместо брелока или на запястье вместо браслета. В 50 это инструмент элегантности. Тот же самый платок, аккуратно сложенный по диагонали и повязанный под воротником пальто, создает эффект дорогой простоты. Секрет в рисунке. Мелкий горох, тонкая полоска или абстрактное пятно работают всегда. Крупные тропические принты уходят вместе с возрастом, а геометрия остается», — заявила она.

Еще один вариант долгосрочной инвестиции, по словам специалиста, — перчатки.