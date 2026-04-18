Привет из нулевых: какие джинсовые мини-юбки в тренде и с чем носить

На подиумах весна-лето 2026 она появилась в самых разных версиях — от аккуратной почти формальной классики до почти провокационной микро-длины, которая больше смахивает на широкий пояс, если честно. Зато позволяет продемонстрировать длинные красивые ноги.

Итак, джинсовая мини снова в актуальной повестке, но выглядит иначе, чем несколько сезонов назад. Ушли откровенно декоративные варианты с агрессивными потертостями и рваным краем. В приоритете — более чистый крой и в целом более спокойный и взрослый подход к составлению образа. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как выбирать модную юбку и с чем сочетать.

Крой: классика

Сейчас лучше работают юбки с прямым или слегка трапециевидным силуэтом.

«Плотный деним держит форму, за счет чего вещь выглядит аккуратнее и дороже. Также из трендов постепенно уходит эффект грубо обрезанного края, и это хорошо, потому что вся эта рванина успела порядком надоесть, так что край должен выглядеть законченным и ровным», — говорит эксперт.

Длина: короче, еще короче

В тренде и классическая мини, и более короткие варианты. Но длина напрямую влияет на то, как воспринимается весь образ: важно помнить, что короткая юбка требует более закрытого верха, иначе визуально возникает перекос, слишком много открытого тела даже на подростках смотрится так себе, в целом, это вопрос пропорций и уместности.

Цвет: спокойная база работает лучше

Самые универсальные — синий, темно-синий, серый, почти черный деним. Они проще сочетаются и не удешевляют образ.

«Сильные потертости, резкие выбеливания и декоративные эффекты в этом сезоне выглядят устаревшими. Чем чище цвет, тем легче собрать комплект — и такая юбка прекрасно смотрится даже с жакетом в офисе», — утверждает стилист.

Посадка и детали: минимум, который работает

Средняя и высокая посадка остаются наиболее удобными и универсальными. Заниженная (еще раз вспомним нулевые) тоже встречается, но требует более продуманной стилизации. Детали допустимы — разрезы, карманы, асимметрия, но они не должны перегружать вещь, если акцентов слишком много, юбка теряет актуальность.

Сочетания: простые вещи выглядят лучше

Джинсовая мини хорошо работает с базовыми вещами: рубашками, футболками, жилетами, легкими жакетами. Обувь — кеды, балетки, сандалии, каблук возможен, но тогда остальной образ должен оставаться максимально спокойным, без дополнительных акцентов.