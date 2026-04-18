«Я облажалась». Россиянка примерила дешевое свадебное платье с AliExpress

Невеста примерила дешевое свадебное платье с AliExpress со словами «я облажалась».

Свадебный стилист с никнеймом shib_nat призналась, что ценит эстетику и моду, однако решила сэкономить на наряде для собственного бракосочетания, заказав его из Китая.

«Я решилась рассказать об этом только сейчас. Потому что я считаю, что я облажалась», — высказалась она.

Так, по словам россиянки, она нашла подходящее платье в свадебном салоне, но его цена была слишком высока. Затем блогерша отыскала аналогичный наряд в шесть раз дешевле за 11 тысяч рублей и оформила на него заказ.

«Пришел такой мусорный пакетик.... Страшно», — оценила посылку она.

В результате девушка примерила китайское изделие и заплакала на камеру.

«Пришла какая-то тряпочка. Я расстроилась... Бусинки тут какие-то стремные. Хотела дешевле, называется....» — посетовала невеста, заявив, что вернулась в свадебный салон и купила оригинальное платье.

