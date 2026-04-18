«Я облажалась». Россиянка примерила дешевое свадебное платье с AliExpress

Россиянка примерила дешевое свадебное платье с AliExpress со словами «я облажалась»
Невеста примерила дешевое свадебное платье с AliExpress со словами «я облажалась». Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Свадебный стилист с никнеймом shib_nat призналась, что ценит эстетику и моду, однако решила сэкономить на наряде для собственного бракосочетания, заказав его из Китая.
«Я решилась рассказать об этом только сейчас. Потому что я считаю, что я облажалась», — высказалась она.
Так, по словам россиянки, она нашла подходящее платье в свадебном салоне, но его цена была слишком высока. Затем блогерша отыскала аналогичный наряд в шесть раз дешевле за 11 тысяч рублей и оформила на него заказ.
«Пришел такой мусорный пакетик.... Страшно», — оценила посылку она.
В результате девушка примерила китайское изделие и заплакала на камеру.
«Пришла какая-то тряпочка. Я расстроилась... Бусинки тут какие-то стремные. Хотела дешевле, называется....» — посетовала невеста, заявив, что вернулась в свадебный салон и купила оригинальное платье.
