Рококо и романтизм на подиумах: как исторические эпохи возвращаются в одежду

В последних сезонах на подиумы вернулись сложные силуэты и декоративные детали. Объемные рукава, кружево, драпировки, банты, пастельные оттенки — все это в тренде. Исторические мотивы вернулись как способ добавить образу глубину, характер и выразительность, которой в последние годы не хватало.

Почему исторические эпохи снова в моде

Маятник моды движется предсказуемо: за периодом строгости и минимализма почти всегда следует волна декоративности. Несколько лет «тихой роскоши» и нейтральных силуэтов сделали свое дело — интерес вернулся к более сложным и декоративным формам. К вещам, которые сообщают что-то важное о человеке, а не просто хорошо сидят.

Показательно, что этот поворот заметен не только на подиумах, но и в кино. Новая экранизация книги «Грозовой Перевал» вызвала обсуждения не только из-за сюжета, но и из-за костюмов: их хвалят за выразительность, но упрекают в вольном обращении с эпохой. Вместо точной реконструкции — пышные силуэты, декоративность, отсылки скорее к рококо, чем к началу XIX века. Такой сдвиг оказывается важнее исторической точности: прошлое здесь становится источником вдохновения, а не строгих правил.

В 2026 году этот процесс стал очевидным. Гиперфеминность, театральность, интерес к декору и индивидуальности — все это фиксируют и аналитики модного рынка, и редакции крупных фэшн изданий. Мода снова позволяет себе быть сложной и местами непредсказуемой.

Рококо: изящество без тяжести

Рококо — эстетика Франции XVIII века — строилась на идее легкости и игривой роскоши. Пастельные тона, асимметричный декор, завитки, банты, кружевные оборки, нежная вышивка. Этот стиль был камерный, интимный, немного капризный — полная противоположность парадной помпезности барокко.

Современная мода берет из рококо именно это настроение, оставляя за скобками тяжесть исторического костюма. На подиумах SS26 это выглядит как пышные рукава из органзы, объемные юбки из тафты, кружевные платья и детали на воротниках и манжетах, широкие атласные ленты, завязанные бантами. Пастель — пудровый розовый, сливочный, молочный, нежный шоколад — снова выходит на первый план как самостоятельный цвет.

Важно: дизайнеры не воссоздают эпоху — они берут ее визуальный язык и встраивают в современный крой. Бант на шее современного платья или блузы — не реконструкция, а деталь вдохновленная той эпохой и настроением. Кружево на рукаве жакета — не исторический костюм, а фактурный акцент, который делает вещь более сложной, выразительной и интересной.

Романтизм: эмоция как принцип

Романтизм в моде существовал всегда — но сейчас он приобрел другую интонацию. Если раньше романтический стиль ассоциировался прежде всего с вечерними выходами и сценическими образами, то сегодня он все увереннее входит в повседневность.

Полупрозрачные ткани поверх плотной базы. Многослойность, в которой каждый слой чуть длиннее предыдущего. Цветочные принты — не наивные, а сложные, с темным фоном или нестандартным масштабом рисунка. Мягкие драпировки.

Детали, которые выглядят «личными» — будто взяты из старой шкатулки с украшениями. Аналитики описывают современный романтизм как «живую» эстетику: она не требует специального повода, а существует в привычном городском ритме.

Показательный момент: романтический стиль сейчас намеренно сочетается с чем-то приземленным. Кружевная юбка к приталенному жакету. Блуза с объемным рукавом и оборками к спокойным прямым джинсам. Прозрачный слой поверх базовой майки. Это столкновение выразительного и декоративного с базовым — и есть главный прием современного романтизма.

Как это выглядит на подиумах

Объемные рукава — одни из главных героев сезона. Фонарики, буффы, драпированные рукава с манжетой, расшитые стеклярусом — они появляются и в рококо-интерпретациях, и в романтических образах. Рукава становятся акцентом, смещая внимание с плеч на руки и создавая объем там, где силуэт обычно бывает более сдержанным.

Кружево перестало быть исключительно нижним бельем или вечерней тканью. Его используют для воротников, вставок, оторочки подолов — как текстурный элемент, добавляющий глубину без излишней нарядности.

Банты и ленты — деталь, которая способна мгновенно преобразить даже самый простой образ. Широкий атласный бант на талии. Тонкая лента в волосах. В качестве галстука на шее вместо привычного платка. Каждая из этих деталей отсылает к историческому коду, оставаясь при этом легкой и ненавязчивой.

Почему это стало актуально именно сейчас

Культурный контекст тоже сыграл свою роль. Выставки, посвященные историческому костюму, интерес к эпохе Марии-Антуанетты в кино и сериалах, волна контента о европейских дворцах и их эстетике — все это подогревает визуальный интерес к рококо.

Мода всегда реагирует на то, что витает в воздухе, и сейчас в воздухе — запрос на красоту как ценность.

Как перенести это в жизнь

Историческая эстетика не копируется целиком — она разбирается на элементы.

Кружевная юбка миди в сочетании с плотным однотонным трикотажем и лоферами — это романтизм, адаптированный под городской день. Без театральности, но с красивым фактурным контрастом.

Блуза с объемными рукавами в оборках поверх прямых темных джинсов — рококо-интонация в совершенно повседневном образе. Объемный рукав задает акцент и сразу меняет восприятие всего комплекта.

Лента, повязанная бантом на шее поверх простой рубашки или лаконичного платья — один жест, который меняет настроение образа вообще без новых покупок.

Полупрозрачную блузу или топ из органзы можно надеть поверх плотного бра или корсета — так прозрачность становится не декоративной, а осознанной. Внизу — строгие брюки или джинсы без лишних деталей, чтобы уравновесить верх.

Что важно учитывать

Чем выразительнее исторический элемент, тем спокойнее должно быть его окружение.

Пышный рукав и объем сверху просит более лаконичный низ.

Кружевная деталь — поддерживающая нейтральную базу вокруг.

Без этой логики образ рискует уйти в театральность, и тогда уже не одежда говорит о человеке, а человек становится фоном для одежды.

Возвращение рококо и романтизма на подиумы — закономерная реакция на несколько лет визуальной сдержанности. Мода снова позволяет себе быть изящной, более сложной и эмоциональной — и делает это через детали, которые несут в себе память об эпохах, умевших одеваться с удовольствием.