Модель Алеся Кафельникова снялась в мини-платье с глубоким декольте

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алеся Кафельникова позировала в голубом мини-платье с глубоким декольте и белых чулках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий дневной макияж. На других кадрах модель снялась в красном платье с золотыми украшениями.

В январе Алеся Кафельникова впервые начала сотрудничать с международным брендом Estee Lauder. Модель стала героиней новой рекламной кампании марки. На фото манекенщица предстала в белом наряде с глубоким декольте и золотых каффах. Визажист сделал звезде подиумов макияж в естественном стиле, а стилист уложил распущенные волосы.

Позже Алеся Кафельникова появилась на показе бренда Weinsanto в Париже. Модель вышла на подиум в белой рубашке, колготках и розовом корсете. Образ дополнила черная сумка-мешок и атласные туфли с лентами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с серебряной подводкой.