Ксения Бородина снялась без макияжа и укладки

Телеведущая Ксения Бородина показала лицо без макияжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина показала лицо без макияжа и укладки после посещения косметолога.

«Я очень довольна наконец-то своей кожей, это всегда большой труд, но результат стоит того», — написала Бородина.

До этого знаменитость раскрыла тайное хобби младшей дочери. Ксения Бородина опубликовала фото Теоны из танцевального зала и рассказала, что та занимается гимнасткой. На снимке девочка показала растяжку в шпагате.

Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пара познакомилась на съемках реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон».