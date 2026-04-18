Певица Кети Топурия появилась на публике в платье из денима. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кети Топурия предпочла для выхода облегающее платье с глубоким декольте. Образ дополнили коричневые кожаные сапоги, золотые браслеты, серьги и ремень. Волосы певица выпрямила и сделала легкий макияж с коричневыми тенями.

С 2020 года исполнительница замужем за бизнесменом Львом Деньговым. У супругов двое общих детей: помимо Адама, они растят годовалую дочь Николь.

Артистка рассказывала в интервью, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена есть еще дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии трое детей. Она впервые стала матерью в 2015 году. Звезда родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым развелась в 2017 году, сохранив дружеские отношения.