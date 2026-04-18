Ведущий «Модного приговора» назвал самые стильные шорты на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самые стильные шорты на лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Объемные шорты-кюлоты, объявляется ваш выход! Интересом и дикой популярностью у модников они, разумеется, обязаны мужскому Dior при Джонатане Андерсоне. Мой совет девушкам — носите такие кюлоты с утонченными босоножками, лодочками или мюлями, а верх выбирайте максимально прилегающий. Парням стилизовать подобные шорты проще — футболка, простые кеды, объёмная сумка через плечо», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета. Эксперт предложил носить их сейчас поверх курток, тренчей и джемперов. По его словам, когда станет теплее, фартук можно будет сочетать с рубашками, платьями и юбками.