Из 13 в 30: ошибки в макияже, которые визуально добавляют возраст

Макияж способен творить настоящие чудеса — освежать лицо, подчеркивать достоинства и маскировать недостатки, визуально стирать несколько лет. Но если что-то пойдет не так, именно макияж может и прибавить вам возраста.

Неправильные текстуры, оттенки и техника нанесения могут сделать лицо уставшим, подчеркнуть возрастные изменения и добавить лишние годы даже молодой коже. Этих ошибок легко избежать. Главное понять, как это сделать и что именно нам прибавляет возраст. Давайте разбираться.

Отсутствие подготовки кожи перед макияжем

Начинать макияж без подготовки — одна из самых грубых и частых ошибок. С возрастом кожа теряет влагу, становится более тонкой, может появляться сухость и неровности рельефа. Если сразу наносить тон, он ложится поверх, подчеркивая каждую складку и шелушение. Даже самый дорогой тональный крем выглядит неаккуратно: он скатывается, проваливается в поры, делает морщины заметнее. Особенно это видно в зоне вокруг глаз и носогубных складок. Так что не игнорируйте праймер и увлажняющий крем перед тем, как приступать непосредственно к макияжу.

Плотный тональный крем и эффект маски

Желание перекрыть все недостатки часто приводит к обратному результату. Плотный тон не скрывает возрастные изменения, а, наоборот, подчеркивает их. Он забивается в морщины, подчеркивает поры и делает лицо визуально тяжелее. Кроме того, плотный тон убирает естественность кожи. Лицо перестает отражать свет, становится плоским, и это автоматически добавляет возраст. Поэтому откажитесь от плотных тональников в пользу легких текстур (флюиды, кушоны, ВВ- или СС-кремы). Они помогут выровнять тон, но не создают эффект маски. Если есть несовершенства, их лучше проработать точечно.

Неправильный оттенок тонального средства

Слишком темный тон — одна из самых старящих ошибок. Понимаем, пока солнышко не выглянуло и нет загара, его хочется получить с помощью тональника потемнее. Он делает лицо визуально тяжелым, подчеркивает пигментацию и создает эффект усталой кожи. Плюс получается контраст между оттенком шеи и рук, и лицом. Выглядит это неаккуратно. Слишком светлый тон тоже проблемный: он делает лицо плоским, лишает его естественного цвета и может подчеркнуть тени под глазами. Правильный оттенок — максимально близкий к цвету кожи. Допустимо взять на полтона светлее, но не более.

Ошибки в использовании консилера

Консилер — средство полезное, но с ним часто перебарщивают. Слишком светлый оттенок под глазами создает резкий контраст, который не маскирует, а подчеркивает синеву. В итоге зона под глазами выглядит выпуклой и перегруженной. Вторая ошибка — слишком широкое нанесение. Когда консилер покрывает почти половину лица, он перестает работать как корректирующее средство и начинает выделяться как отдельный слой. Наносить средство нужно только туда, где он требуется, и тщательно растушевывать границы.

Избыточное количество пудры

Пудра отлично фиксирует макияж и предотвращает жирный блеск, но пользоваться ею нужно с умом. Если наносить ее щедро и на все лицо, есть вероятность подсушить кожу, подчеркнуть морщины и спровоцировать шелушения. Компактная пудра часто ложится плотнее, чем нужно, и именно она чаще всего создает эффект перегруженного лица. Лучшее решение — минимальное количество продукта, рассыпчатые минеральные текстуры и припудривание Т-зоны, где чаще всего появляется блеск. Остальную кожу лучше оставить без пудры, чтобы сохранить естественное сияние.

Неправильное использование румян

Полный отказ от румян делает лицо бледным и уставшим. С возрастом кожа теряет естественный румянец, и без него лицо выглядит плоским. Избыток румян или неправильный оттенок дает обратный эффект. Слишком яркие или холодные цвета могут выглядеть неестественно и подчеркивать возраст. Оптимальный вариант — мягкие, теплые оттенки, максимально приближенные к естественному цвету кожи. Про тщательную растушевку тоже забывать не стоит.

Неправильная форма и цвет бровей

Брови сильно влияют на восприятие возраста. Слишком тонкие делают лицо уставшим, слишком темные и графичные — жестким и тяжелым. С возрастом брови становятся реже и светлее, поэтому их нужно корректировать. Но важно не превращать их в четко очерченные линии. Лучший результат дает мягкая растушевка, имитация волосков и оттенок, близкий к натуральному.

Тени, которые утяжеляют взгляд

Темные тени, особенно в большом количестве, создают эффект уставших глаз. Они визуально опускают веки и делают взгляд тяжелым. Перламутровые текстуры тоже не всегда удачны: они подчеркивают морщинки, особенно если кожа сухая. Лучше выбирать мягкие теплые оттенки, которые освежают лицо. Кремовые текстуры с легким сиянием работают особенно хорошо: они отражают свет и делают кожу визуально более гладкой.

Жесткая подводка и акцент на нижнем веке

Четкие линии делают макияж более графичным, но вместе с этим — более жестким. Они подчеркивают неровности кожи и могут визуально утяжелять взгляд. Особенно проблемная подводка нижнего века. Она сужает глаза и привлекает внимание к морщинам и темным кругам. Если вы не можете отказаться от подводки, выбирайте мягкую растушевку. Никаких резких границ быть не должно.

Слишком много туши

Многослойная тушь утяжеляет ресницы, делает их неаккуратными и визуально опускает взгляд. Это создает эффект усталости. Нижние ресницы — отдельная зона риска. Их активное прокрашивание подчеркивает морщинки и темные круги под глазами. Лучше ограничиться одним аккуратным слоем на верхних ресницах. Это делает взгляд более свежим. В идеале вместо черной туши использовать коричневую, так взгляд станет еще легче.

Неправильная помада

Слишком темные оттенки визуально уменьшают губы и делают их более строгими. Матовые текстуры подчеркивают сухость и морщинки. Слишком светлые оттенки тоже неудачны, поскольку они делают лицо бледным и лишают его выразительности. Оптимальный вариант — оттенки, близкие к натуральному цвету губ. Кремовые и глянцевые текстуры добавляют объем и делают образ более свежим.

Жесткий контуринг

Сильный контуринг с холодными оттенками создает резкие тени, которые делают лицо более строгим и визуально сушат его. Это может подчеркнуть возрастные изменения и сделать черты тяжелее. Гораздо лучше работает мягкое моделирование с теплыми оттенками. Бронзер и хорошая растушевка создают естественный объем, не перегружая лицо темными пятнами.