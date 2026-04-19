Дерматолог объяснил, когда увлажняющий крем может нанести вред

Привычный увлажняющий крем в некоторых случаях способен навредить коже, вызвав обезвоживание, прыщи и преждевременное старение. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-дерматолог, косметолог Василина Миронова.

По словам специалиста, использование неподходящих средств чревато закупоркой пор, нарушением липидного барьера, раздражением и аллергией. Парадоксально, но, если кожа уже хорошо увлажнена, дополнительные средства могут начать её иссушать.

«Все это чревато появлением акне и комедонов, прыщей, чёрных точек, подкожных воспалений, а также обострением существующих проблем. Если у вас розацеа, экзема или дерматит, неправильный крем может усугубить симптомы. Также может повышаться чувствительность кожи. Она станет сильнее реагировать на другие продукты, внешние раздражители. Возникает обезвоживание и преждевременное старение».

Особую осторожность врач советует проявлять при выборе состава. Тем, у кого чувствительная, проблемная или жирная кожа, стоит избегать минеральных масел — они создают плотную плёнку и закупоривают поры. Аналогичный эффект может дать и вазелин при постоянном использовании.

В списке нежелательных компонентов также оказались ланолин, отдушки (одна из главных причин аллергии), спирты (разрушают липидный барьер, вызывают покраснение и шелушение) и некоторые виды силиконов. Последние, особенно тяжёлые и низкомолекулярные, способны накапливаться на коже, закупоривать поры и мешать проникновению активных веществ.

Чтобы избежать негативных последствий, Миронова рекомендует подбирать косметику вместе с профессионалом.