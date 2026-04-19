Голливудская актриса Сальма Хайек появилась на публике в платье с декольте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летняя Сальма Хайек пришла на церемонию вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 18 апреля в Санта-Монике. Для закрытого светского мероприятия актриса выбрала черное макси-платье с кружевом и глубоким декольте, украшенное пайетками. Образ артистки завершили массивные кольца с бриллиантами, браслет и длинные серьги. Знаменитости собрали волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и помадой. Актрису сопровождал ее супруг Франсуа-Анри Пино.

Среди гостей мероприятия были Кристина Агилера, Джиджи Хадид, Энн Хэтэуэй, Пэрис Хилтон и другие звезды.

В сентябре Сальма Хайек появилась на гала-ужине в черном корсетном платье с глубоким декольте. Образ дополнил клатч из кожи и длинные серьги. Волосы звезде уложили в высокий хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками. Вместе с ней на красную ковровую дорожку вышел муж, который держал актрису за руку.