Каролина Куркова снялась с голой грудью для глянца

Модель Каролина Куркова снялась с обнаженной грудью. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Каролина Куркова стала героиней нового выпуска журнала Vogue Czechoslovakia. На обложке модель предстала без топа и без бюстгальтера. Манекенщица позировала в молочной атласной юбке, белых длинных носках и серых кроссовках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

В мае 2024 года Каролина Куркова раскрыла свой секрет красоты. Супермодель рассказала, что для поддержания фигуры пьет соки из зелени и ест много овощей, а также ходит на лимфодренажный массаж.

«Я также использую терапию красным светом и лежу на аметистовом коврике. Я занимаюсь этим уже долгое время. Медитация действительно расслабляет», — написала Куркова.

Помимо ухода, она также регулярно занимается спортом.

Каролина Куркова родилась 28 февраля 1984 года в бывшей Чехословакии в небольшом городке Дечин, расположенном неподалеку от Праги. Модель появилась более чем на 42 обложках Vogue по всему миру и стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц.