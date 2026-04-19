Елена Темникова порадовала фанатов кадром в мокром комбинезоне

Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова снялась в мокром комбинезоне. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Елена Темникова предстала перед камерой в белом полупрозрачном комбинезоне с шортами, под который не стала надевать бюстгальтер. Певица позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Поп-исполнительница была запечатлена, стоя в воде.

Под постом знаменитость поблагодарила поклонников, которые поздравили ее с днем рождения.

«Благодарю за ваши поздравления, за добрые слова и за это тепло. День только начинается, а у меня уже столько любви. Люблю вас бесконечно», — написала певица.

Елена Темникова ушла из проекта SEREBRO, досрочно разорвав контракт в 2014 году и сославшись на проблемы со здоровьем. Позже она и ее экс-коллега Серябкина обменивались скандальными интервью друг о друге.

Недавно Серябкина высказалась о возможном примирении с Темниковой. По ее словам, за годы конфликта ни у одной из них не было желания наладить диалог.