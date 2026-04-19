Певица Кэти Перри появилась на публике в платье с облегающим верхом на фоне обвинений в домогательствах. Знаменитость выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кэти Перри показала кадры, сделанные во время ее пребывания в Риме. Певица позировала в макси-платье с черным облегающим верхом и белой объемной юбкой. Поп-исполнительница также надела золотые часы и серьги. Артистка собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж. На одном из снимков знаменитость сидела на лестнице.

13 апреля актриса Руби Роуз заявила, что Кэти Перри домогалась до нее в ночном клубе Мельбурна. Артистка отметила, что отдыхала на коленях лучшего друга, когда к ней подошла певица. По ее словам, знаменитость оттянула свои трусы, села ей на лицо и начала тереться половыми органами. Когда актриса осознала, что происходит, ее вырвало.

Инцидент произошел, когда Роуз было около 20 лет. Сейчас ей 40. Как объяснила артистка, она не стала обращаться в полицию из-за страха, что ей не поверят и не помогут.