Как расчесать локоны, чтобы они не превратились в пух

Наверняка знакомая история: только накрутишь идеальные упругие локоны, берешься за расческу — и все. Вместо голливудской волны на голове пух, объем испарился, а кончики выглядят сухими. Чтобы укладка не «развалилась» через пять минут, нужно правильно ее прочесать. Вот пошаговый план от авторов канала «Укладка дома — как в салоне! Day Sonic», как сохранить результат.

© ГлагоL

Пока прядь горячая, она пластична, как пластилин. Начнете чесать сразу — она просто вытянется под собственным весом. Подождите пару минут, пока волос станет прохладным. В этот момент кутикула закрывается и «запоминает» форму завитка. Можно даже заколоть локоны зажимами, пока ждете.

Мелкие и частые зубчики — враги завивки, они просто разобьют структуру в пух. Возьмите гребень с редкими зубьями или работайте пальцами, особенно если волосы тонкие. Это выглядит естественнее.

Главная ошибка — тянуть расческу от корней. Так вы просто распрямите завиток. Сначала аккуратно разберите кончики и только потом поднимайтесь выше. Если волосы очень длинные, разбирайте их по небольшим секциям.

Никакого сильного натяжения! Достаточно буквально пары плавных движений по одной пряди. Если наткнулись на узелок, не рвите его расческой — сначала распутайте пальцами.

Чтобы расческа шла как по маслу, можно растереть в ладонях каплю масла или брызнуть на волосы спрей-блеск. Главное — не переборщить, чтобы не «уронить» прическу лишним весом средства.

За верхний слой волос отвечаем головой — именно он создает вид. Эти пряди лучше вообще просто разобрать пальцами и слегка приподнять у корней. Если волос очень много, разделите их на слои (нижний, средний, верхний) и прорабатывайте зоны по очереди, чтобы не запутаться.

Когда все готово, закрепите форму легким лаком. Распыляйте его подальше от головы, чтобы не получилось эффекта «склеенного шлема».

Суть проста: ждем, пока остынет, бережно разбираем от кончиков к корням и чуть-чуть фиксируем. С таким подходом ваши локоны проживут до самого вечера.

Если же длинные укладки не для вас, то присмотритесь к шегги. Это стрижка, которая позволяет уложить волосы еще на этапе мытья. Но и с другими вариантами причесок можно попробовать похожий трюк, о чем писал «ГлагоL».