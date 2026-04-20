В сети восхитились внешностью известной рэперши в бикини после похудения

В сети восхитились внешностью популярной американской рэперши Мелиссы Вивиан Джефферсон, более известной как Lizzo (Лиззо), в купальнике после похудения. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в сером бикини с завязками на шее и бедрах. Она показала фигуру с разных ракурсов, снявшись в ванной и у бассейна.

Поклонники оценили фото в комментариях.

«Выглядишь потрясающе», «Отлично подчеркнута талия», «Мне кажется, она красивее Бейонсе», «Парням нравится!», «Купальник просто восхитительный! Ты сияешь!» — сделали они комплименты звезде.

В ноябре 2025 года Lizzo пожаловалась на последствия препарата «Оземпик», с помощью которого худела.