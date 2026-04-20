Врач рассказал, какие части тела выдают возраст

Врач рассказала, какие части тела выдают возраст
Эти области всегда на виду и больше всего страдают от ультрафиолета, который разрушает коллаген. Возраст женщины «считывается» по трём частям тела: лицу, кистям рук, а также шее и зоне декольте. В результате кожа здесь стареет быстрее, и даже ухоженное лицо перестаёт спасать ситуацию.
О том, как омолодить открытые участки тела без операции, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-косметолог «Института пластической хирургии» Соня Оганесян.
Эксперт предупреждает: ни «бабушкины рецепты», ни дорогие кремы, ни самомассаж кардинально проблему не решат. Они годятся только для поддержки. Для реальной коррекции нужны серьёзные процедуры — инъекционные или аппаратные.
Соня Оганесян выделила пять наиболее действенных методик, которые подходят для омоложения всех трёх проблемных зон:
- микроигольчатый РФ-лифтинг (VIVACE);
- фотоомоложение (M22, BBL HERO);
- биоремоделирование;
- фракционное лазерное омоложение;
- плазмотерапия (PRP).
Эксперт подчёркивает, что у каждой женщины кожа стареет по-своему, поэтому процедуры подбираются индивидуально. При сильно выраженных возрастных изменениях на помощь приходит уже пластическая хирургия — подтяжка лица и коррекция контуров тела. Оптимальную программу омоложения врач поможет выбрать на личной консультации.