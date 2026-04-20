Россиянка сшила куртку из советского покрывала и вызвала споры в сети

Блогерша Алевтина Бальсина сшила куртку из советского покрывала и вызвала споры в сети. Видео и обсуждения появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом alevtina.balsina продемонстрировала розовое изделие с белым орнаментом, которое она решила превратить в верхнюю одежду. Затем россиянка показала результат своей работы, примерив бомбер на молнии и с высоким воротником.

Пользователи сети оценили сделанный блогершей предмет гардероба в комментариях под постом.

«Зумерам на заметку, что такое настоящий эксклюзив», «Уверен, что в ней очень комфортно и уютно!», «Как профессионал, который занимается трикотажем уже 16 лет, скажу, что это круто!» — заявили одни.

«На вкус и цвет товарищей нет», «Что-то на бабушкинском», «Выглядит так же, как и советское покрывало, ничего не изменилось», — раскритиковали другие.

Ранее в апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Блогер Вероника модернизировала изделие, укоротив его, и стилизовала с розовыми джинсами.