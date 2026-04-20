Названы города с самыми дешевыми процедурами для красоты

Названы города с самыми дорогими и дешевыми ценами на бьюти-услуги. Статистикой с Life.ru поделилась доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова.

Исследователи сравнили базовый набор процедур для красоты: стрижку кончиков, окрашивание в один тон (восемь раз в год), ботокс для волос (три раза в год), маникюр с гель-лаком, архитектуру бровей и наращивание ресниц (ежемесячно). Отмечается, что в выборку вошли шесть городов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Самым дорогим городом оказалась Москва — здесь на упомянутые услуги россиянам придется потратить в среднем 94,5 тысячи рублей в год. На втором месте расположился Екатеринбург с суммой в 86,3 тысячи рублей, а на третьем месте — Краснодар с суммой 86,2 тысячи рублей. В то же время самыми бюджетными назвали Владивосток (83,9 тысячи рублей в год), Новосибирск (79,5 тысячи) и Санкт-Петербург (69,4 тысячи).

Собеседница издания объяснила разницу в стоимости услуг различиями в расходах на аренду помещений, используемые материалы и коммунальные услуги. Кроме того, на прейскурант влияют насыщенность рынка, уровень заработных плат мастеров и конкуренция.

