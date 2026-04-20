Трихолог объяснил, как избежать выпадения волос

Лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия помогут избежать выпадения волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала трихолог, дерматовенеролог и косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Вера Баркова.

«Есть несколько медицинских подходов, которые действительно помогают сохранить густую шевелюру. Прибегать к ним можно только по показаниям и под контролем врача. К таким способам относятся лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия — процедуры позволяют «поддерживать» фолликулы в состоянии анагена и улучшают питание кожи головы. Это не панацея, но в сочетании с базовым лечением они заметно улучшают результат и уменьшают ощущение беспомощности», — заявила эксперт.

Баркова подчеркнула, что огромную роль в профилактике выпадения волос играет ранняя диагностика.

«Если в семье есть склонность к облысению, полезно регулярно обращаться к трихологу или дерматологу, даже если выпадение пока минимально. Анализы на гормоны и контроль состояния кожного покрова помогают трезво оценить риски и при необходимости начать мягкую поддерживающую терапию», — объяснила врач.

По ее словам, если проблема проявилась, важно избегать агрессивных уходовых средств, частых жестких окрашиваний и химических завивок, поскольку все это дает дополнительный стресс для фолликулов. Трихолог посоветовала выполнять легкие массажные практики для улучшения кровотока.

Врач объяснила, что в случае с выпадением правильнее говорить о сочетании причин, которые постепенно накапливаются и в какой-то момент дают заметный негативный эффект.

«Такие факторы условно делят на две категории — внешние и внутренние. К первым относятся образ жизни: питание, уровень стресса, климат, вредные привычки, а также приём некоторых препаратов, которые могут влиять на цикл роста волос. Внутренние причины касаются текущего состояния организма, а именно перенесенных заболеваний, гормональных сбоев, наличия анемии, дефицита витаминов и микроэлементов», — рассказала Баркова.

По ее словам, чтобы составить эффективный план лечения, необходимо понять, что именно стало триггером в каждом конкретном случае.

«Для этого важно не только собрать подробную историю — как человек живет, чем болел, какие изменения происходили в последнее время, — но и провести диагностику: от трихоскопии до дополнительных анализов и консультаций с профильными специалистами. Только после тщательной диагностики и сбора полного анамнеза можно делать какие-то выводы о том, что именно сыграло решающую роль — один фактор или их комбинация. Значит, и подход здесь может быть только индивидуальным», — объяснила врач.

Баркова отметила, что грань между нормой в вопросе выпадения волос и поводом для беспокойства довольно тонкая. Врач заявила, что если волосы начали выпадать, это еще не значит, что с организмом что-то не так.

«Когда мы смотрим в зеркало, то редко задумываемся, что каждый волос на голове проходит свой небольшой, но четкий путь. Жизнь волоса — это не просто рост и выпадение, а целый цикл, который повторяется сотни раз за нашу жизнь и состоит из определенных фаз», — поделилась эксперт.

Баркова объяснила, что фаза анаген — это период «взросления» и активного роста волоса. Именно в это время фолликул максимально активен: клетки делятся, образуется новый стержень волоса, а волос ежемесячно отращивает примерно 1–1,5 см. Эта фаза длится от двух до семи лет. Как объяснила врач, прямо сейчас 85–90% всех волос на голове человека находятся в анагене.

«Когда волос достигает своей максимальной длины, он входит в фазу катагена — это своего рода переходный период между ростом и отдыхом. Катаген длится всего одну-три недели, но за это время многое меняется: деление клеток останавливается, фолликул укорачивается, а волос перестает расти, хотя ещё не выпадает. Внешне это никак не проявляется: волос продолжает держаться на месте, просто переходит из режима «строительства» в режим «подготовки к отпуску», — рассказала трихолог.

По ее словам, после краткого перехода волос переходит в фазу телогена — состояние покоя, оно длится около 3–4 месяцев. В этот период фолликул «спит», и волос готовится к естественному выпадению.

«Примерно 10–15% волос на голове находятся в телогеновом состоянии в каждый конкретный момент времени, поэтому выпадение нескольких волосков в процессе мытья или при расчёсывании — нормальная часть цикла, а не признак проблемы. Обычно речь идет примерно о 100–200 волосках в сутки, но эта цифра всегда индивидуальна и зависит от густоты и структуры волос. После того как волос выпадает, фолликул постепенно готовится к новому циклу и новому анагену», — объяснила врач.

Баркова заявила, что повод насторожиться появляется тогда, когда ситуация выходит за привычные рамки.

«Самые частые сигналы, указывающие на проблему: вы замечаете, что волос стало выпадать заметно больше, чем обычно; интенсивное выпадение продолжается несколько месяцев подряд; ухудшилось качество волос — они стали тоньше, потеряли плотность; появились залысины; вы испытывали дискомфорт со стороны кожи головы: зуд, высыпания, раздражение», — перечислила эксперт.

Она объяснила, что в подобных случаях лучше не затягивать и обратиться к специалисту, поскольку важно не просто остановить выпадение, а понять его причину — и сделать это своевременно.