Могут ли филлеры испортить результат подтяжки лица

Филлеры давно стали частью базового ухода за внешностью, а подтяжка лица — следующей логичной ступенью для тех, кто с возрастом хочет более выраженный и устойчивый результат. Вопрос возникает закономерный: не мешают ли инъекции будущей операции и не портят ли ткани в долгую.

Короткий ответ — не обязательно. Но, как водится, есть нюансы, которые принципиально влияют на исход. Косметолог Ирина Созинова подробно о них рассказала.

Как филлеры меняют ткани и анатомию лица

Филлеры, особенно на основе гиалуроновой кислоты, не просто заполняют объем. Они могут перераспределяться в тканях, частично сохраняться дольше заявленного срока и влиять на структуру мягких тканей.

«При частых инъекциях формируется эффект накопления, лицо может выглядеть более плотным, иногда — отечным. Меняется и визуальная анатомия: скулы становятся шире, контуры мягче, чем это задумано природой. Для хирурга это означает, что исходная картина лица может быть искажена. В целом, это не критично, но требует более внимательной оценки перед операцией», — объясняет эксперт.

Мешают ли филлеры подтяжке лица

В большинстве случаев — нет, если речь идет о разумных объемах и грамотной технике. Современные хирурги регулярно работают с пациентами, у которых был опыт инъекций, однако при избытке филлеров могут возникнуть сложности, ткани становятся менее предсказуемыми в поведении.

Хирургу приходится учитывать измененные ткани, остаточный объем и возможное перерастяжение мягких структур. Это может влиять на планирование: где подтягивать, какие структуры фиксировать, какой результат ожидать. Иногда перед операцией вообще рекомендуют частично или полностью растворить филлеры. Это позволяет вернуть более чистую анатомию и получить более точный результат.

Влияет ли тип филлера

Тип препарата имеет значение. Гиалуроновые филлеры со временем разрушаются и при необходимости могут быть растворены, это делает их более предсказуемыми в долгосрочной перспективе.

«Есть и другие варианты — так называемые биостимулирующие филлеры. Они работают иначе: стимулируют образование плотной ткани, за счет чего создается объем. Проблема в том, что такие изменения могут сохраняться дольше и усложнять операцию, поскольку ткани становятся более плотными и менее подвижными. Поэтому если в будущем рассматривается подтяжка лица, более безопасной стратегией считается умеренное использование именно гиалуроновых филлеров», — подчеркивает врач.

Можно ли заменить подтяжку филлерами

Существует распространенный миф, что филлеры способны заменить подтяжку лица. На практике это разные инструменты. Филлер добавляет объем и может создавать иллюзию лифтинга за счет проекции, но он не поднимает ткани вверх. Подтяжка лица, наоборот, работает с перемещением и фиксацией тканей. Поэтому эти методы не взаимозаменяемы. У каждого своя задача, и в ряде случаев они могут использоваться вместе.

Филлеры после подтяжки

После операции филлеры, конечно, могут использоваться. Например, если со временем уменьшается объем в отдельных зонах, их можно корректировать точечно. Это позволяет поддерживать баланс лица и дополнять хирургический результат, при грамотном подходе филлер не мешает, а усиливает эффект операции.

Как планировать, если в будущем возможна подтяжка

Если подтяжка рассматривается как перспектива, важно изначально думать на несколько шагов вперед. Выбор препарата, техника введения и объем — все это имеет значение. Желательно работать со специалистом, который понимает ограничения метода и учитывает долгосрочный план, а не только текущий результат. При этом универсального правила нет, поскольку каждое лицо и каждая история инъекций требуют индивидуального подхода.