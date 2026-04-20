Как предотвратить появление морщин на шее и декольте

При появлении первых намеков на потерю тонуса шеи помогут легкие процедуры с мягкими формами гиалуроновой кислоты или биоэкспандерами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Дина Лежнева.

«В молодом возрасте шее не нужны сложные процедуры, гораздо важнее грамотная и регулярная профилактика. При появлении первых намеков на потерю тонуса помогают легкие процедуры с мягкими формами гиалуроновой кислоты или биоэкспандерами. Они наполняют кожу влагой, выравнивают текстуру и создают эффект естественного лифтинга. В сочетании с микродозами нейромодуляторов можно добиться довольно стойкого результата — свежей и подтянутой кожи на целый год вперед», — заявила эксперт.

По ее словам, если шея уже стала заметно вялой, а кожа сильно истончилась, на помощь придут щадящие лазерные методики. Лежнева заявила, что для этой зоны подходят эрбиевый и тулиевый лазеры, причем лучше провести несколько деликатных сеансов, чем один интенсивный, так как кожа шеи чувствительная и требует бережного подхода.

Врач отметила, что с выраженной дряблостью кожи хорошо справляются аппараты игольчатого и безыгольчатого RF. После курса процедур кожа заметно подтягивается и становится упругой.

Как утверждает косметолог, следующий важный этап — стимуляция выработки собственного коллагена. По словам эксперта, с этой задачей отлично справляется полимолочная кислота — она считается золотым стандартом для зрелой кожи, так как она глубоко увлажняет, укрепляет каркас и придает плотность.

«Сегодня популярны препараты-гибриды, объединяющие полимолочную и гиалуроновую кислоты. Они дают впечатляюще «девичий» эффект — кожа становится гладкой, плотной и буквально юной. А при сочетании препаратов с аппаратными методиками можно добиться устойчивого результата сроком до полутора лет», — рассказала Лежнева.

Она отметила, что особую роль играет техника введения препаратов в область шеи: при избытке кожи используют канюлю, при локальной потере тонуса — тонкую иглу. Лежнева подчеркнула, что важно помнить, что сосудов в области шеи много, поэтому легкая реакция после процедуры естественна на пути к красоте.

Косметолог обратила внимание, что на красоту шеи большое влияние оказывает анатомия.

«Кожа на шее гораздо тоньше, под ней почти нет жировой прослойки, а коллагеновые волокна развиты слабее, чем на лице. Добавим привычку сутулиться и смотреть в телефон, опустив голову — получим перераспределенную нагрузку на платизму, мышцу, формирующую контур шеи. Со временем она перенапрягается, образуя те самые тяжи платизмы, которые усиливают гипертонус нижней трети лица и способствуют появлению брылей», — заявила Лежнева.

Эксперт заявила, что расслабить платизму упражнениями из фейсфитнеса на растяжение и снятие напряжения не всегда получается. Более того, как утверждает Лежнева, гимнастика может даже усилить проблему.

«В борьбе с напряжением гораздо эффективнее следить за осанкой, выполнять профилактическую ботулинотерапию, которая не только разглаживает кожу, но и улучшает овал лица. Но здесь косметолог не должен забывать о реальности: телефоны мы отменить не можем. Если мы полностью заблокируем мышцы шеи, пациенту будет просто неудобно. Поэтому такой момент лучше обсудить заранее, чтобы уход за шеей был не только эффективным, но и комфортным», — объяснила врач.

По ее словам, если в уходе за шеей важна поддержка тонуса, то в случае с декольте делаем акцент на солнцезащите. Лежнева рассказала, что эта зона впитывает ультрафиолет, как губка, и без должного ухода реагирует пигментацией, обезвоженностью и потерей тургора, поэтому SPF в области декольте обязателен не только в отпуске, но и летом в городе.

«В повседневном уходе стоит делать ставку на плотные кремы и увлажняющие формулы: не обязательно искать отдельный продукт, если ваш крем для лица решает задачи декольте и шеи. Например, хорошо работают средства с гиалуроновой кислотой и коллагеновыми компонентами — они помогают поддерживать кожу более гладкой и комфортной на вид», — заявила косметолог.

Что касается косметологических процедур, то в зоне декольте, как отметила врач, они направлены на осветление пигментных пятен, сосудистых сеточек и покраснений. Лежнева заявила, что косметологи часто используют неодимовый лазер или фототехнологии, которые помогают выровнять тон и мягко стимулировать выработку коллагена.

«Шея и зона декольте требуют бережной заботы: кожа здесь чувствительнее и хуже переносит агрессивные методики, чем на лице. Именно поэтому любые процедуры должны быть мягче, чем в других зонах, а выбор техники зависит от задачи и состояния кожи», — предупредила эксперт.

Лежнева подчеркнула, что уход за шеей и декольте строится на трех принципах: защита от солнца, регулярное увлажнение и аккуратные процедуры по показаниям. Она отметила, что такой подход поможет надолго сохранить кожу ровной, свежей и визуально более молодой.