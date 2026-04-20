$75.2488.38

Директор по маркетингу Асмян: слишком высокая температура фена повреждает волосы

Газета.Ru

Мощный фен, который позволяет сушить волосы на слишком высокой температуре, повреждает их. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу бренда техники для ежедневного ухода и укладки волос Day Sonic Алена Асмян.

Как выбрать фен, который не будет портить волосы
© Global Look Press
«Долгое время считалось: чем мощнее фен, тем быстрее и эффективнее он работает. Но в реальности все немного иначе. Слишком высокая температура не просто сушит — она буквально забирает у волос влагу, повреждая их структуру. Даже при использовании термозащиты результат может быть заметен: сухость, ломкость, потеря блеска», — заявила эксперт.

Асмян отметила, что сегодня главный акцент смещается с температуры на поток воздуха фена. Она объяснила, что теперь вместо агрессивного нагрева нужен мягкий и быстрый отвод влаги за счет сильного воздушного потока.

«Посмотрите, как ваши волосы и кожа головы чувствуют себя после процедуры. Если волосы пушатся, кожа головы чешется, то стоит задуматься о замене или как минимум смене температурного режима», — заявила директор по маркетингу.

Асмян подчеркнула важность функции ионизации в фене.

«Во время сушки волосы могут накапливать статическое электричество — из-за этого они пушатся, теряют гладкость и блеск. Поток отрицательных ионов помогает восстановить баланс: волосы становятся более гладкими, послушными и живыми на ощупь. Особенно это важно для тонких, сухих или пористых волос — тех, которым так нужна дополнительная забота», — объяснила эксперт.

Она также призвала обратить внимание на насадки фена.

«Концентратор помогает направить поток воздуха точно на прядь — это важно, когда хочется аккуратной, гладкой укладки без лишнего пересушивания. А диффузор бережно раскрывает природную текстуру волос — особенно если они вьются. Он сохраняет форму локонов и помогает создавать мягкий объем без пушистости. Иногда именно такие детали делают разницу между «просто высушила волосы» и «мне нравится, как я выгляжу сегодня», — заявила Асмян.

По ее словам, при выборе фена важно ориентироваться не только на характеристики, но и на ощущения, которые он создает.

«Например, бесщеточный мотор у фена — это про тишину, долговечность и мощный поток воздуха без перегрева», — заявила эксперт.

Асмян призвала выбирать фен с гибкими настройками, потому что, как считает она, возможность регулировать температуру и скорость — это про адаптацию под себя, а не под прибор.

Кроме того, она рекомендовала не забывать о важности таких функций фена, как защита от перегрева и автоотключение.