Эксперт назвал главные тренды весны

Оттенки синей волны и зелени вошли в список трендов весны 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала креативный директор BUNGLY Александра Домрачева.

«Мир снова смотрит в океан – не за романтикой, а за ресурсами и неизведанным. Оттуда приходят водные фактуры, струящиеся силуэты и оттенки синей волны и зелени», — заявила эксперт.

Домрачева отметила, что все больше набирают популярность силуэты, которые словно вышли из воды: жатый атлас, плиссе, эффекты мокрой поверхности.

Она также рассказала, что в списке трендов также оказались вещи с матовой фактурой, с акварельными разводами, с эффектом жатой бумаги и в сложном, но понятном крое.

«Цвета уходят в пудровый розовый, городской серый, молочный, серо-зеленый – все оттенки будто с налетом времени. Они благородны в своей сдержанности. Силуэты свободные, с заниженной или естественной талией, объемными рукавами. Вещи не кричат, а обволакивают. Фактуры матовые, тактильные: хлопок, вискоза, мягкий трикотаж. Их хочется касаться», — заявила Домрачева.

По ее словам, экономический и культурный подъем Африки, Латинской Америки, стран БРИКС принес в гардероб взрыв цвета и тактильности.

«Цвета – сочные, но не агрессивные: искренний оранжевый, теплый бежевый, жженый сахар, травяной зеленый, небесный голубой. Это палитра хорошего настроения. Фактуры становятся живее: плетения, бахрома, жатка, натуральные материалы с характером. Силуэты свободные, подвижные – они дышат вместе с вами. Широкие брюки, летящие юбки, расслабленные жилеты – все про легкость и удовольствие от простого движения. Крой может быть облегающим или с неожиданными разрезами и вырезами. Это история про роскошь быть собой, про энергию, свет и немного гедонизма. Настроение – носить кусочек лета в любое время года», — объяснила эксперт.

Домрачева рассказала, что период «постпандемии» научил людей ценить комфорт. По мнению эксперта, сегодняшняя реальность добавила тревожности и потребности в опоре – отсюда тяга к спокойной палитре и понятным формам. Но, как отметила креативный директор, одновременно вырос запрос на эмоции и цвет, поэтому в одном гардеробе теперь мирно живут матовый серый и насыщенный красный, пиджак мужского кроя и невесомая юбка, которая соблазнительно развевается при ходьбе.