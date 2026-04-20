Косметика из мертвых людей вызвала этические споры в Южной Корее

В Южной Корее к концу года может появиться до семи косметических продуктов на основе внеклеточного матрикса из донорской человеческой кожи, включая коллаген, полученный из тканей умерших доноров. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Речь идет о новой категории инъекционных препаратов для улучшения состояния кожи, которые позиционируются как альтернатива синтетическим и биоинженерным аналогам. Первые продукты этой группы вышли на рынок в 2024 году, и их число продолжает расти.

Критики указывают, что рынок фактически находится в «серой зоне». По словам юриста сеульской фирмы Yoon and Yang Квона Дон Чжу, текущий контроль в основном ограничивается проверкой на инфекции и загрязнения, тогда как требования к клиническим испытаниям и биологической безопасности значительно мягче, чем у лекарств и медицинских изделий. При этом аналогичные по воздействию процедуры в других категориях медицины проходят многолетние проверки.

Дополнительные споры вызывает этическая сторона вопроса. Часть экспертов считает, что использование донорских тканей, полученных в том числе из тел умерших людей, в косметических целях может снизить уровень добровольного донорства, который в стране и так остается низким — около 200 случаев в год.

Изначально подобные материалы применялись в реконструктивной хирургии, например при лечении ожогов и восстановительных операциях. Однако сейчас они все чаще используются в эстетической медицине на фоне растущего спроса.

Опрос, проведенный среди более чем тысячи взрослых, показал, что около 60% респондентов поддерживают запрет или строгие ограничения на использование человеческих тканей в косметических целях.

Власти Южной Кореи заявляют, что будут осторожно подходить к регулированию, чтобы не ограничить медицинское применение технологий, но при этом рассматривают меры по усилению контроля и ограничению рекламного продвижения таких процедур в эстетическом сегменте.