Блогерша показала «скороходы» возлюбленного и взорвала интернет

Блогерша Надежда с никнеймом nadya_pa23 показала «скороходы» возлюбленного и взорвала интернет. Ролик, набравший почти 12 миллионов просмотров, был опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша запечатлела мужчину, который надел свободные джинсы с лампасами, дутую удлиненную куртку и бежевую кофту. В качестве обуви герой ролика выбрал черные туфли на каблуке и с удлиненным носом, декорированные серебряными цепями.

«Что вы знаете о стиле?» — подписала Надежда.

Пользователей сети рассмешил наряд россиянина. «Мой младший брат на таких же скороходах двигается», «Подкрадули знатные!», «Турки завидовали, армяне плакали, грузины выстроились в очередь», «Александр припарковался основательно», «Когда-то на таких прицепах я увел всех женщин со свадьбы одного криптовалютчика», «Нормальные катамараны», «Сердитые чабриолеты», — написали они.

