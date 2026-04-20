Почему появляются натоптыши и как от них избавиться

Наверное, каждый из нас сталкивался с неприятной проблемой — натоптышами на ногах. Эти грубые, утолщенные участки кожи могут вызывать дискомфорт, боль и портить внешний вид. Рассказываем, откуда они берутся и как избавиться от этой напасти.

© Freepik

Что такое натоптыши

Натоптыш — это, по сути, защитная реакция нашей кожи на постоянное трение или давление. Когда определенный участок кожи подвергается чрезмерной нагрузке или трению, организм начинает вырабатывать больше клеток кожи, чтобы создать своего рода «бронь». В результате кожа в этом месте утолщается, становится более плотной и грубой.

«Мозоли отличаются от натоптышей более четкими границами и болезненностью при надавливании. В отличие от них, натоптыши чаще всего представляют собой более обширные, плоские участки утолщенной кожи. Они обычно не имеют стержня, как у стержневых мозолей, но могут быть довольно неприятными», — рассказывает дерматолог Анна Морева.

Почему появляются натоптыши

Причин их возникновения много. И часто они связаны с нашим образом жизни и обувью, которую мы носим.

Неправильная обувь — это самая распространенная причина.

«Тесная, узкая обувь, на высоком каблуке, с жестким задником или швами, которые натирают — все это создает избыточное трение и давление на определенные участки стопы, где в результате появляется натоптыш», — объясняет эксперт.

Неудобная или изношенная обувь — даже если обувь кажется подходящей, со временем она может потерять форму, а стелька — стереться, что приводит к неравномерному распределению нагрузки на стопу.

Длительное стояние или ходьба — если ваша работа или образ жизни предполагает долгие часы на ногах, особенно в неудобной обуви, это может спровоцировать появление натоптышей.

Анатомические особенности стопы и неправильная походка — плоскостопие, высокий свод стопы, выступающие косточки, а также некоторые особенности походки — все это может приводить к неравномерному распределению давления на стопу и повышенное трение в определенных зонах.

Отсутствие или износ стелек — специальные ортопедические стельки помогают правильно распределять нагрузку на стопу. Если их нет или они изношены, риск появления натоптышей возрастает.

Как избавиться от натоптышей

К счастью, от натоптышей можно избавиться, но это не быстрый процесс, который требует терпения и регулярного ухода.

1. Специальные средства

Пластыри от мозолей и натоптышей.

«Они содержат кератолитические вещества (например, салициловую кислоту), которые размягчают ороговевшую кожу и облегчают ее удаление. Они наклеиваются непосредственно на натоптыш. Если у вас сложный случай, лучше использовать щелочные пластыри, в них более активные вещества. Если нужно деликатное удаление, то выбирайте средства на основе мочевины», — советует Анна.

Кератолитические кремы и гели — в них более высокая концентрация активных веществ, они лучше справляются с застарелыми натоптышами.

2. Домашний уход

Ванночки для ног — регулярные теплые ванночки размягчают кожу.

«Можно добавить в воду морскую соль, соду, эфирные масла (например, лаванды или чайного дерева) или отвары трав (ромашка, календула). Принимайте ванночки 15-20 минут. После этого аккуратно обработайте натоптыш пемзой или специальной теркой для ног. Лучше делать это постепенно, в несколько подходов, чтобы не травмировать кожу», — рекомендует дерматолог.

Кремы и мази — регулярно наносите на ноги питательный и увлажняющий крем. Особо эффективны средства, содержащие мочевину или салициловую кислоту. Эти компоненты помогают размягчать огрубевшую кожу и способствуют ее обновлению. Наносите крем ежедневно, желательно на ночь, и надевайте хлопчатобумажные носки, чтобы усилить действие средства.

Маски и компрессы — для более интенсивного воздействия делайте маски. Нанесите на ночь толстый слой жирного крема или вазелина, оберните стопы пищевой пленкой, а сверху наденьте носки. Утром кожа станет значительно мягче.

Профилактика — лучший способ борьбы

Самое главное в борьбе с натоптышами — это их профилактика. Чтобы ноги оставались здоровыми и красивыми, следуйте несложным правилам.