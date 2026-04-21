Парфюмер ответил, как выбрать аромата для дома

При выборе аромата для своего дома важно брать во внимание его функциональную задачу, характеристики пространства и ряд других нюансов. Об этом газете «Известия» рассказала парфюмер и основатель бренда «Тонка Парфюм» Мира Бруман.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо определить функциональную задачу аромата и понять его роль в помещении. Создать атмосферу, подходящую для расслабления, помогут мягкие цветочные, древесные и мускусные ноты, такие как лаванда или сандал. Для создания уюта и ощущения гостеприимства рекомендуется отдавать предпочтение теплым пряным и сладким нотам, в числе которых корица, ваниль и мягкие кофейные оттенки. Для концентрации подойдут свежие цитрусовые и зеленые акценты, например лимон или зеленый чай.

«Важно учитывать характеристики пространства. Интенсивность и восприятие аромата зависят от площади, высоты потолков, вентиляции и особенностей интерьера. В небольших помещениях лучше выбирать легкие и прозрачные композиции, чтобы не перегружать восприятие. В более просторных пространствах подойдут насыщенные ароматы, которые раскрываются постепенно», — подчеркнула парфюмер.

Она также напомнила, что при выборе аромата следует учитывать его интенсивность и то, как он раскрывается в помещении. Идеальный запах должен быть ощутимым, но не навязчивым. Рекомендуется начинать использование с небольшой концентрации, а затем усиливать эффект. При этом важно учитывать, как аромат меняется со временем.

Эксперт добавила, что также нужно учитывать сезон и предназначение помещения. Легкие цветочные и цитрусовые ноты лучше подойдут для весеннего и летнего сезонов, а в холодное время года стоит отдавать предпочтение древесным, пряным и восточным нотам. При этом для спальни желательно выбирать мягкие и расслабляющие ароматы, а для гостиной — яркие и выразительные.

Помимо этого, немаловажную роль играет и собственное восприятие запаха. Он должен соответствовать эмоциональному состоянию и образу жизни жильцов.