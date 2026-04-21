57-летняя актриса в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку

Американская актриса Люси Лью в откровенном образе появилась на мировой премьере фильма «Дьявол носит Prada 2». Снимки с мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке, публикует Vogue.

57-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в прозрачном черном платье, которое украшали кружево и баска на юбке. В руках гостья держала клатч, а в качестве обуви предпочла нейтральную пару в тон наряду. Визажисты также дополнили образ Лью алой помадой.

Помимо Лью, на премьере присутствовали Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Леди Гага, Эмили Блант с супругом Джоном Красински, Стэнли Туччи, Анна Винтур, а также Хайди Клум, Коко Роша, Барбара Палвин с мужем Диланом Спроусом и другие знаменитости.

Известно, что сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в прокат 1 мая 2026 года.