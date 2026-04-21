Эксперт дала советы, как сделать бороду гуще

Врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова дала советы в беседе с «Чемпионатом», как сделать бороду гуще. Она подчеркнула, что иногда густоты удаётся немного добавить консервативными методами.

«Наружные средства на основе миноксидила при регулярном применении способны увеличить плотность волос на лице на 30-40%, но эффект сохраняется только пока средство используют: после отмены рост возвращается к исходному уровню. Процедуры с собственной плазмой (PRP) могут улучшить качество имеющихся волос, сделать их чуть толще и крепче, но не создают новые фолликулы там, где их изначально нет. Поэтому при объективном дефиците волосистости именно пересадка остаётся единственным способом «застроить» пустые участки», — сказала эксперт.

А вот трансплантация бороды — полноценная хирургическая операция с подготовкой, реабилитацией и долгим периодом ожидания результата, а не «экспресс-услуга к празднику». При грамотном подборе показаний и правильной технике она позволяет получить естественную, стабильную бороду, которая выглядит как своя и растёт годами.