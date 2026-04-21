Названа самая красивая знаменитость в мире

Журнал People назвал самую красивую знаменитость в мире. Материал появился на сайте издания.

Еженедельник присвоил данный титул звезде фильмов «Дьявол носит Prada», «Как стать принцессой» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — 43-летней американской актрисе Энн Хэтэуэй. Она стала героиней статьи и снялась в черном макси-платье Tamara Ralph с глубоким декольте и красном жакете Willy Chavarria. Также артистка примерила комплект Stella McCartney из джинсовой ткани и кожи.

При этом Хэтэуэй ответила на вопрос о красоте. «Один кинорежиссер как-то сказал мне:

"Красота может содержать в себе уродство, если в ней содержится правда". Поэтому для меня красота всегда соответствует этим критериям», — указала она.

Ранее в апреле австралийскую блогершу Ли Халтон назвали «самой красивой девушкой в мире» на музыкальном фестивале Coachella.