Дочь Николь Кидман показала платье для выпускного за $13 тысяч

Дочь голливудской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз показала платье для выпускного стоимостью $13 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six.

Сандей Роуз Урбан поделилась фото, где позировала в наряде, который выбрала для выпускного. Девушка была одета в голубое макси-платье с корсетом Oscar de la Renta из весенне-летней коллекции 2022 года. По информации издания, изначальная стоимость платья составляла $12900 тысяч. Сейчас можно найти аналог на платформе Vestiaire Collective за $5800.

«Выпускной», — подписала пост знаменитость.

С 2005 года Николь Кидман состояла в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У них есть двое общих детей: 17-летняя дочь Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с Китом Урбаном стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя. Сообщалось, что знаменитости отказались от алиментов на содержание детей и согласились поровну заплатить за судебные издержки. Дочери артистов остались жить с матерью, а с отцом они будут проводить «каждые вторые выходные».