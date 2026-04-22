Какие модные сочетания одежды устарели в 2026 году

В моде, как обычно, все меняется быстрее, чем успеваешь привыкнуть. То, что еще пару лет назад считалось стильным и «как у инфлюенсеров», сегодня уже воспринимается устаревшим. И речь не про строгие запреты, а скорее про то, что некоторые сочетания просто перестали выглядеть актуально, даже если сами вещи по отдельности вполне нормальные, пишет автор канала Lady’Style.

Например, джинсовые мини-шорты с кроп-топом, которые долго ассоциировались с эстетикой нулевых, постепенно уступают место более спокойным образам. Сейчас акцент смещается в сторону более сдержанных силуэтов, где тело открыто точечно, а не полностью, поэтому вместо такого комплекта предлагают бермуды с удлиненным топом.

Похожая история с велосипедками и свободными пиджаками. Когда-то это считалось модным городским кэжуалом, но сейчас выглядит скорее как отголосок прошлых трендов. Им на смену приходят бриджи и более приталенные жакеты или жилеты, которые делают силуэт собраннее.

Уходит и комбинация платья с массивными кроссовками. Те самые «тяжелые» модели с толстой подошвой, которые долго были на пике, постепенно сменяются более легкими винтажными кедами. Они выглядят проще, но при этом делают образ менее перегруженным.

Отдельно отмечают и оверсайз в его тотальном виде. Мешковатые джинсы и такие же свободные футболки постепенно заменяют на более аккуратные варианты, где появляется намек на форму и линию тела, например за счет более прилегающих или ультраслим-моделей.

Схожий переход заметен и в аксессуарах. Идеально подобранные сумка и обувь в одном цвете уже не считаются обязательными. Сейчас, наоборот, ценится легкий диссонанс, когда яркая сумка может выбиваться из спокойного образа и делать его интереснее.

Меняются и более классические сочетания. Например, шелковая блузка с бантом и юбка миди уступают место рубашкам и широким брюкам, а скинни-джинсы окончательно теряют позиции, уступая прямым и свободным моделям.

Даже спортивные комплекты стали другими: узкие джоггеры и худи по фигуре сменяются более свободными вариантами с винтажным настроением. Твидовые вещи тоже перестают носить как строгий комплект — их чаще комбинируют с джинсами, чтобы снизить излишнюю «парадность».

Уходят и слишком предсказуемые решения вроде мини-юбки с высоким каблуком или ярких платформенных туфель. Им на смену приходят более спокойные формы — макси-длина, низкий каблук, балетки или аккуратные слингбэки.

И даже карго постепенно теряют статус универсального тренда. Вместо них появляются более мягкие и необычные силуэты, вроде брюк-аладдинов, которые сейчас активно возвращаются в образы.

Обувь без каблука тоже может быть частью стильного и уверенного образа, если выбирать продуманные модели и не идти на компромисс с качеством. Заостренные балетки, лоферы из мягкой кожи, тонкие сандалии, эспадрильи, мюли и мокасины позволяют выглядеть элегантно и собранно даже без каблуков.

Но дело не только в обуви — важно, чтобы гардероб отражал внутреннюю опору и комфорт, а не стремление соответствовать трендам. Женщина, которая уверена в себе, выбирает то, что удобно и подходит ей, а не навязанные стандарты, и делает ставку на качество и уместность, а не на бренд или моду, писал «ГлагоL».