11 средств для ухода за шеей и декольте, которые вернут коже упругость

Заломы, «гусиные лапки», морщины на шее, тусклость и первые признаки обвисания овала лица. Замечаете у себя? Значит, эта подборка — для вас. Современная бьюти‑индустрия умеет не только превентивно бороться с возрастными изменениями, но и сглаживать уже проявившиеся. Вот 11 проверенных средств, которые поддержат кожу лица, шеи и зоны декольте в непростой период.

© Super.ru

Омолаживающий серум для укрепления кожи зоны декольте и бюста, Guinot

В формуле серума — аминокислоты, витамины группы В, антиоксидантный витамин С и биологически активные вещества, стимулирующие клеточную активность. Так, полученный из зелёной микроводоросли креластин В, например, работает с коллагеном и эластином, а ещё помогает в борьбе с растяжками. Такой звёздный состав нужен для того, чтобы кожа в зоне декольте выглядела ровно, подтянуто и красиво сияла без дополнительных средств.

Крем на основе пробиотиков с антивозрастным эффектом, Skin1004

Когда кожа выглядит тусклой, обезвоженной и исчерченной новыми морщинками, на помощь приходит крем с пробиотиками. Он способен «починить» источник проблемы — повреждённый гидролипидный барьер. Центелла азиатская успокаивает и убирает дискомфорт, масла макадамии и моринги питают и дают антивозрастной эффект, а пробиотики поддерживают процесс восстановления.

Подтягивающие маски для лица и шеи, Dr. Oracle

В наборе есть пять масок, у каждой — удобное крепление за уши, чтобы лекало плотно прилегало к лицу, подбородку и шее. В эссенцию добавили наночастицы алмазов, благодаря которым усиливается работа активов: антиоксидантного растительного комплекса для сияния, увлажняющих ингредиентов для упругости и масла лаванды для снижения количества и яркости воспалений.

Омолаживающая крем‑сыворотка для шеи и зоны декольте «Иммортель‑Карите», Л’Окситан

Иммортель, он же бессмертник, играет главную роль в формуле: он помогает коже вырабатывать коллаген и таким образом делает её более упругой. Шея и зона декольте обычно нуждаются в особенной заботе, поэтому помимо эфирного масла бессмертника состав дополнили пептидами для повышения эластичности кожи и маслом карите, чтобы обеспечить экстрапитание. Использовать крем‑сыворотку нужно два раза в день, сочетая её с лёгким массажем по восходящим линиям, от шеи к подбородку.

Гель для бюста, повышающий упругость и укрепляющий кожу, Clarins

Бюст и декольте порой могут сказать о возрасте и вашей бьюти‑рутине больше, чем состояние кожи лица. Так что игнорировать зону груди не стоит, особенно если вы видите первые изменения:провисание, исчезновение объёма или морщины. В составе геля есть трипептид меди,повышающий упругость, и экстракт семян халикакаба, обеспечивающий лифтинг‑эффект.

Интенсивно увлажняющая MLE‑сыворотка для кожи лица и шеи, Ilona Lunden

Пептиды, протеины, витамины, кислоты, биологически активные вещества. Заинтересовали? Всё внутри сыворотки. Аббревиатура MLE в названии отсылает к формуле — это мультиламеллярная эмульсия, которая имитирует естественный липидный слой кожи и работает сродни «заплатке» наповреждённом участке. Эффект комплексный: уплотнение и подтяжка благодаря стимулированию выработки коллагена и эластина, избавление от обезвоженности и шелушений, придание здорового блеска и выравнивание тона.

Крем для шеи и зоны декольте Age Reviving A4, Dermafirm

Крем действует благодаря омолаживающей липосоме астаксантина. Эффективность этой молекулы в антиэйдж‑средствах может сравниться с витамином С, потому что компонент не менее успешно защищает кожу от окислительного стресса. Усиливают его коллаген, пептиды, гиалуронка, аденозин и пребиотики — словом, все сливки антивозрастного бьюти‑общества.

Крем для шеи, декольте и овала лица Neovadiol Phytosculpt, Vichy

В основе крема — актив проксилан, который стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена. Чтобы повысить эластичность и разгладить морщинки‑заломы, в состав добавили фитоактив из экстракта листьев дикорастущего папоротника, который к тому же усиливает обновление клеток. Состав гипоаллергенный, средство быстро впитывается, но даёт время на лёгкий самомассаж — так эффективность будет выше.

Гиалуроновый крем для лица, шеи и области декольте, Librederm

Иногда причина возникновения морщин кроется в недостаточном увлажнении: жёсткая вода, яркое солнце, чересчур сложная уходовая рутина могут спровоцировать это состояние. В таком случае нужно выбирать средства с гиалуроновой кислотой, как этот крем. Гиалуронка работает в глубоких слоях кожи, текстура у крема лёгкая гелевая, а эффект заметен при регулярном применении.

Крем для шеи и области декольте с эффектом лифтинга, Anna Sharova

Адипофиллин считается компонентом, способным увеличить объём жировой ткани, то есть вернуть объёмы туда, где со временем они пропали. В составе этого крема он работает с заломами на шее, которые называют «кольцами Венеры», и подтягивает область декольте. Наносите его массажными движениями снизу вверх, чтобы активировать кровоток и максимизировать результат.

Смягчающий крем с коллагеном и полипептидами, Kans

Борется с комплексом первых возрастных изменений: потерей упругости, мимическими морщинами и пигментацией. Работает благодаря сочетанию пептидов и гидролизованного коллагену в составе. Они не дают естественному коллагену разрушаться, стимулируют выработку нового и тем самым делают кожу сияющей и плотной. В составе также есть антиоксиданты, чтобы следы воспалений или посиделок на солнце стали менее заметными.