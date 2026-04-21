Что нужно делать сделать мужчине, чтобы выглядеть стильно

Редактор моды Ишимова посоветовала мужчинам заменить пиджак на бомбер
Чтобы выглядеть стильно, мужчины могут заменить пиджак на трендовый бомбер. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.
«В офисном гардеробе бомбер все увереннее занимает место пиджака. На показах сезона осень-зима 26/27 Zegna сделали ставку на кожаные модели, Brioni предлагают классику из шерсти или кашемира, а Giorgio Armani отдал предпочтение моделям из замши. В любом случае, объединяет их одно — минималистичность, которая как раз и задает настроение офисному дресс-коду», — заявила эксперт.
Ишимова рекомендовала отказаться от ярких нейлоновых бомберов и нашивок. По его мнению, лучше выбрать модель из мягкого льна или хлопка, которая будет держать форму, тонкой шерсти на холодное время года или твида.
«Ключевая деталь — укороченная посадка, где низ бомбера совпадает с поясом брюк, что делает силуэт подтянутым и лаконичным. Такой верх можно смело носить с классической рубашкой, тонкой водолазкой или поло. А вот худи и толстовки стоит оставить за пределами офисного гардероба и под другие модели бомберов», — объяснила эксперт.
Редактор моды также обратила внимание, что кроссовки с костюмом — дуэт, который до сих пор работает, но с некоторыми оговорками.
«Самая главная из них — надо забыть про массивные и трекинговые модели, которые выглядят слишком вызывающе на фоне классического костюма. Такие кроссовки превращают даже дорогую двойку в нелепое комбо фитнеса и офиса. Оптимальный вариант — минималистичные пары на тонкой плоской подошве: винтажные теннисные модели, ретробеговые кроссовки с аккуратным носом, простые белые или черные слипоны на небольшой платформе», — заявила Ишимова.
По ее словам, единственное исключение из правила выше, когда костюм сам по себе неформальный. Например, льняной, хлопковый, без подкладки и в натуральных оттенках. Как отметила эксперт, строгий темно-синий или черный комплект из плотной ткани с любыми акцентными кроссовками не подружится: тут потребуется классическая обувь.
Тем, кто носит классические туфли или оксфорды, Ишимова посоветовала использовать высокие носки в тон обуви или брюкам.
«Любой контраст в сочетании со строгими брюками мгновенно упрощает образ и не вписывается в дресс-код. Но есть случаи, когда носки не только можно, но и нужно показывать. Например, в образах с массивной обувью вроде дерби, лоферов с платформой или грубых кроссовок. Здесь носки должны или совпадать с брюками, чтобы вытягивать ногу, или сочетаться по цветам с верхом или аксессуаром, но без кричащих принтов», — объяснила эксперт.
Она рекомендовала выбрать достаточно длинные носки, чтобы при ходьбе не показывалась голая нога.
«Если выбираете классические лоферы с тонкой подошвой, то можно обойтись без носков или добавить такие, которые не выглядывают», — заявила Ишимова.