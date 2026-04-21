Что нужно делать сделать мужчине, чтобы выглядеть стильно

Чтобы выглядеть стильно, мужчины могут заменить пиджак на трендовый бомбер. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

© Freepik

«В офисном гардеробе бомбер все увереннее занимает место пиджака. На показах сезона осень-зима 26/27 Zegna сделали ставку на кожаные модели, Brioni предлагают классику из шерсти или кашемира, а Giorgio Armani отдал предпочтение моделям из замши. В любом случае, объединяет их одно — минималистичность, которая как раз и задает настроение офисному дресс-коду», — заявила эксперт.

Ишимова рекомендовала отказаться от ярких нейлоновых бомберов и нашивок. По его мнению, лучше выбрать модель из мягкого льна или хлопка, которая будет держать форму, тонкой шерсти на холодное время года или твида.

«Ключевая деталь — укороченная посадка, где низ бомбера совпадает с поясом брюк, что делает силуэт подтянутым и лаконичным. Такой верх можно смело носить с классической рубашкой, тонкой водолазкой или поло. А вот худи и толстовки стоит оставить за пределами офисного гардероба и под другие модели бомберов», — объяснила эксперт.

Редактор моды также обратила внимание, что кроссовки с костюмом — дуэт, который до сих пор работает, но с некоторыми оговорками.

«Самая главная из них — надо забыть про массивные и трекинговые модели, которые выглядят слишком вызывающе на фоне классического костюма. Такие кроссовки превращают даже дорогую двойку в нелепое комбо фитнеса и офиса. Оптимальный вариант — минималистичные пары на тонкой плоской подошве: винтажные теннисные модели, ретробеговые кроссовки с аккуратным носом, простые белые или черные слипоны на небольшой платформе», — заявила Ишимова.

По ее словам, единственное исключение из правила выше, когда костюм сам по себе неформальный. Например, льняной, хлопковый, без подкладки и в натуральных оттенках. Как отметила эксперт, строгий темно-синий или черный комплект из плотной ткани с любыми акцентными кроссовками не подружится: тут потребуется классическая обувь.

Тем, кто носит классические туфли или оксфорды, Ишимова посоветовала использовать высокие носки в тон обуви или брюкам.

«Любой контраст в сочетании со строгими брюками мгновенно упрощает образ и не вписывается в дресс-код. Но есть случаи, когда носки не только можно, но и нужно показывать. Например, в образах с массивной обувью вроде дерби, лоферов с платформой или грубых кроссовок. Здесь носки должны или совпадать с брюками, чтобы вытягивать ногу, или сочетаться по цветам с верхом или аксессуаром, но без кричащих принтов», — объяснила эксперт.

Она рекомендовала выбрать достаточно длинные носки, чтобы при ходьбе не показывалась голая нога.