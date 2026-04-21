Как правильно подобрать платье на выпускной

При выборе платья на выпускной вечер нужно обратить внимание на его удобство и самоощущение. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

«Есть всего три пункта, которые стоит учитывать при выборе платья: удобно ли в нем сидеть, сможете ли вы протанцевать в нем всю ночь и чувствуете ли вы себя в нем на миллион», — заявила эксперт.

Ишимова обратила внимание, что между платьем и костюмом есть одно важное различие — функциональность. По ее словам, с большей вероятностью после выпускного вечернее платье может пригодиться еще пару раз, так как торжественные мероприятия бывают не так часто и на каждом важном событии хочется выглядеть по-новому. При этом, как отметила эксперт, такого не скажешь о костюме, потому что его можно можно раздвоить и носить пиджак и брюки по отдельности.

«Например, юбку или брюки можно замиксовать с базовой футболкой, акцентным топом или белой рубашкой. А жакет — носить с джинсами и даже трениками», — отметила редактор моды.

Эксперт заявила, что при составлении образа на выпускной можно не использовать аксессуары.

«Честно говоря, обойтись можно без всего. Например, если вам близок минимализм девяностых, то лаконичного платья и аккуратных туфель с острыми носками будет достаточно. Возможно, дополнительные аксессуары в этом случае будут лишними (даже клатч)», — поделилась Ишимова.

Тем, кто все-таки хочет добавить аксессуары в образ, эксперт рекомендовала прислушиваться к себе.