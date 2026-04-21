Наряды артистов на Московском кинофестивале, которые произвели фурор

Наши звезды показали свои лучшие наряды на красной дорожке Московского кинофестиваля. Правда, удачными образы получились не у всех. «Вечерняя Москва» разобрала наряды знаменитостей с ковровой дорожки вместе с нашим экспертом, персональным стилистом Анной Ламентовой.

В целом в этот раз все получилось как обычно: кто-то сиял, кто-то эпатировал, а кто-то, что называется, опростоволосился. Это стандартная история для светских выходов.

«Главный совет для звезд и их стилистов: соблюдать дресс-код, баланс и комфорт», — говорит Анна.

По словам стилиста, одни из самых удачных образов вышли у актрис Аллы Сигаловой и Настасьи Самбурской.

«Алла показала высший пилотаж! — комментирует Анна Ламентова. — Приятно удивляет и Настасья Самбурская. Она нашла свой стиль с намеком на ретро, теперь почти каждый ее выход — фурор».

Настасья Самбурская: дива дивная

Актриса уже который раз поражает своими чувством стиля и красотой. Шикарное платье в пол с баской на бедрах и длинным подолом подчеркнуло фигуру Настасьи. Идеально дополнили образ прическа в ретростиле и красная помада.

Аврора Киба: ну невеста!

Бывшая возлюбленная Григория Лепса неплохо проявила себя на красной ковровой дорожке. В ее образе нет эпатажа или неуместных деталей. В каком-то смысле она даже «заткнула за пояс» некоторых звезд. Аврора надела серебристое платье с игривыми прорезями по бокам и на спине. Дополнили образ аккуратные серьги-кольца и собранные наверх волосы.

Алла Сигалова: стильно, лаконично, уместно

Если бы слово «баланс» было человеком, то оно бы выглядело как Алла Сигалова. На фестиваль актриса надела сияющее платье в пол с полупрозрачной водолазкой, дополнением образа стало черное пальто. Из аксессуаров лишь аккуратные колье, серьги и сумка-клатч.

Павел Деревянко и Зоя Фуць: кожаный бум

Актер с супругой подобрали парные образы. Оба облачились в кожу: Павел в рубашке и брюках, Зоя в облегающем мини-платье. Суммарно образы выглядят неплохо. Однако Зоя немного не угадала с выбором обуви. На таком мероприятии длину мини хорошо бы сбалансировали объемные высокие сапоги в тон.

Неудачные образы

Валерия Гай Германика: нет слов, одни эмоции

Валерия надела странную прозрачную блузку без белья, грудь звезды прикрывали два черных круга. Нижняя часть наряда была не менее странной: черная прозрачная юбка, из-под которой виднелись колготки в цветочек. Дополнила свой бунтарский образ Валерия диадемой из камней и черной помадой. Вместе с Валерией пришла ее 18-летняя дочь Октавия. Как и мама, она выбрала мрачный готический макияж.

Тихон Жизневский и Ксения Бугайченская: немного промахнулись

Актер с супругой появились на красной дорожке в довольно простых образах. Тихон надел серо-бежевый льняной костюм, а Ксения — белое корсетное платье. Вместе наряды не сочетаются, да и в дресс-код не попадают. Точнее, Тихон не попадает. Надень он классический черный смокинг с белой рубашкой, все бы заиграло другими красками.

Сергей Безруков: слишком просто

На таком именитом актере хотелось бы видеть что-то поинтереснее. Будь сверху пиджак или жилет, ситуация была бы лучше. Да и в целом к очаровательной улыбке Сергея больше подходили белые рубашки.