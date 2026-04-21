Мезотерапия или биоревитализация: как понять, что нужно именно вашей коже

Мезотерапия и биоревитализация часто стоят рядом в разговоре об уколах красоты, и именно это создает путаницу. Обе процедуры инъекционные, обе обещают улучшение качества кожи. Но по сути это два разных подхода к уходу.

Одна методика работает с широким набором активных веществ, другая предназначена для глубокого увлажнения с акцентом на восстановление водного баланса и структуры кожи. Только что из них что? Вместе с врачом-косметологом и трихологом Валерией Хайновой разбираемся в задачах, которые решает каждая процедура.

Мезотерапия: когда коже нужен комплексный подход

«Мезотерапия — это метод введения в кожу коктейлей из активных веществ. Их состав подбирается индивидуально под пациента, состояние кожи и конкретные проблемы. Это могут быть витамины, аминокислоты, пептиды, антиоксиданты, микроэлементы, иногда гиалуроновая кислота в низкой концентрации», — говорит Валерия.

Главная идея процедуры — не одно действие, а сразу несколько направлений работы. Мезотерапия может улучшать микроциркуляцию, снижать воспаление, выравнивать тон, работать с постакне, укреплять сосуды, стимулировать обменные процессы, ускорять процессы регенерации, осветлять пигментацию, возвращать коже сияние, улучшать цвет кожи, разглаживать морщинки, повышать плотность кожи. За счет этого процедура применяется не только для лица, но и для тела и кожи головы (для стимуляции роста волос и снижения интенсивной выработки себума).

Биоревитализация: акцент на увлажнение и восстановление кожи

«Биоревитализация — это инъекционная методика, основанная на введении препаратов с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты. Это вещество естественно присутствует в коже и отвечает за удержание влаги. С возрастом и под воздействием внешних факторов уровень собственной гиалуроновой кислоты снижается, и кожа теряет плотность, становится суше, появляются мелкие морщины и тусклость. Биоревитализация восполняет этот дефицит», — отмечает эксперт.

Помимо увлажнения, процедура запускает процессы восстановления: улучшается эластичность кожи, активизируется синтез коллагена и эластина, выравнивается микрорельеф, разглаживаются морщинки. Это делает биоревитализацию базовой процедурой при первых признаках возрастных изменений и обезвоженности кожи.

В чем принципиальная разница между методиками

Мезотерапия — это многокомпонентное воздействие. Она решает сразу несколько эстетических и функциональных задач: от выравнивания тона до работы с воспалениями и сосудистой сеткой. Ее эффект зависит от состава коктейля. Биоревитализация — это мононаправленное восстановление водного баланса кожи с акцентом на глубокое увлажнение и улучшение качества тканей.

«Обе процедуры могут применяться на лице, шее и в зоне декольте. Однако мезотерапия имеет более широкие возможности. Она используется также для кожи головы (при выпадении волос и снижении их качества), а также для тела, например, в области рук, живота или бедер, в зависимости от задачи. Биоревитализация чаще применяется в зонах, где особенно заметна потеря влаги и плотности: лицо, шея, декольте, кисти рук», — говорит Валерия.

Показания: когда выбирают одну из процедур

Мезотерапия применяется при широком спектре задач. Она подходит при неровном тоне кожи, постакне, расширенных порах, жирности или сухости, куперозе, снижении тонуса и первых признаках старения. Также ее используют при проблемах с волосами и локальных жировых отложениях с целью сократить признаки целлюлита.

Биоревитализация назначается в первую очередь при обезвоженности кожи, потере упругости, появлении мелких морщин, снижении эластичности и тусклом цвете лица. Она хорошо работает при фотостарении и как восстановление после агрессивных внешних факторов.

«Мезотерапию чаще начинают применять с 25 лет, особенно если есть конкретные задачи: акне, следы постакне, тусклый цвет лица или профилактика возрастных изменений. Биоревитализация чаще актуальна после 28-30 лет, когда кожа начинает терять влагу и появляются первые признаки снижения плотности», — говорит косметолог

После 35-40 лет обе процедуры могут использоваться в комплексе. Мезотерапия помогает работать с качеством кожи и ее проблемами, а биоревитализация поддерживает уровень увлажнения и плотности.

Курс процедур и длительность эффекта

Биоревитализация обычно проводится курсом из 2-5 процедур с интервалом в несколько недель. Первый эффект заметен довольно быстро, а результат сохраняется до 6-12 месяцев (тут все индивидуально).

Мезотерапия требует большего количества сеансов — в среднем 4-10 процедур с более короткими интервалами. Эффект развивается постепенно и может сохраняться до года при хорошем уходе за кожей.