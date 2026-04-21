«Просто богини». Внешность россиянок на премии «Служение» восхитила соцсети

Россиянки на Всероссийской муниципальной премии «Служение» восхитили соцсети внешностью. Запись прямой трансляции мероприятия и комментарии опубликованы на платформе «ВКонтакте».

© РИА Новости

Внимание пользователей сети привлекли девушки, которые выносили победителям на сцену статуэтки. Они были одеты в серебристые длинные платья, оформленные высоким горлом. При этом их образы завершили перчатки, подобранные в тон нарядам, нюдовый макияж и прически с легкими локонами.

Комментаторы оказались впечатлены внешним видом россиянок. «Я конечно не в тему, но как бы вот с этими красавицами в серебристых платьях познакомиться?», «Красотки. И платье теперь себе такое хочу», «Девушки со статуэтками просто красотки», «Смотрю не на победителей, а на девушек, которые выносят статуэтки. Просто богини», — высказывались они.

