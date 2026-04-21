Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма в «дьявольском» платье

Энн Хэтэуэй продолжает превращать пресс-тур фильма «Дьявол носит Prada 2» в стильную игру с модными отсылками — и её выход на нью-йоркской премьере стал одним из самых ярких моментов. На красной дорожке в Линкольн-центре актриса появилась в эффектном алом платье, буквально воплотив образ «дьявола в деталях».

Наряд был создан специально для неё модным домом Louis Vuitton под руководством Николя Жескьера: платье длины миди с корсетным верхом, заострёнными чашками и структурированной юбкой с заниженной талией выглядело одновременно драматично и безупречно выверено. Образ дополнили красные платформенные босоножки и ювелирные украшения от Bvlgari, добавившие ещё больше блеска и театральности.

На протяжении всего пресс-тура Хэтэуэй вместе со стилистом Эрин Уолш тонко переосмысляет гардероб своей героини Энди Сакс. В Мексике актриса появилась в ботфортах от Stella McCartney, отсылающих к знаменитой сцене преображения персонажа, а в Токио обновила культовый голубой свитер, выбрав асимметричный трикотаж от Sacai. Там же она сделала реверанс уже новому фильму: примерила кутюрное платье от Valentino с фирменными туфлями Rockstud — именно в таком образе героиня Мерил Стрип, Миранда Пристли, появляется в первом тизере сиквела.

На премьере в Нью-Йорке к Хэтэуэй присоединились её коллеги по фильму — Стэнли Туччи, Мерил Стрип и Эмили Блант — окончательно закрепив за этим вечером статус одного из самых модных событий сезона.