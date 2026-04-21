Американская актриса и продюсер Джессика Честейн кардинально сменила имидж перед выходом на красную дорожку научной премии Breakthrough Prize, которая состоялась в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Кадры преображения опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда «Материнского инстинкта» запечатлена на размещенном видео вместе с парикмахером Ренато Кампоро. Так, Честейн позировала перед камерой в белом халате и с длинными рыжими волосами. Через несколько секунд она предстала с каре длиной до подбородка, которое сделал Кампоро.

Чтобы подчеркнуть новый имидж, знаменитость надела для мероприятия песочное платье люксового бренда Oscar de la Renta. Оно было украшено вышивкой в виде пальмовых листьев и оформлено бахромой по подолу.

В марте прошлого года Честейн назвала безвкусицей современные тренды в одежде.