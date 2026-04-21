Россиянам объяснили, как носить балетные пачки

Балетная пачка переживает очередное возрождение — весной 2026 года пышные юбки из тюля и фатина стали трендом Недель моды. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«То, что пачка раз за разом возвращается в моду, не случайность и не ностальгия. Когда в одежде доминируют оверсайз, спортивная эстетика и намеренная бесформенность, рано или поздно накапливается усталость. И тогда появляется запрос на женственность — не кокетливую, не демонстративную, а ту, которая идет изнутри. Пачка отвечает именно на этот запрос. Она не требует усилий, чтобы выглядеть женственно — она сама по себе и есть женственность», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что современный тренд далек от строгого балетного канона.

«Дизайнеры работают с пачкой как с конструктором: меняют длину, материал, плотность, добавляют декор. Givenchy показал полупрозрачный верх с пышным низом, напоминающим раскрывающийся цветочный бутон. Давид Ком соединил геометричные линии с несколькими слоями драпированного фатина. Уличные стилисты идут ещё дальше — пачку носят с кроссовками, оверсайз-футболками, грубыми ботинками и легкими парками. Именно это сочетание несочетаемого и делает тренд по-настоящему живым», — отметил Егоров.

По его словам, стилисты советуют начинать знакомство с трендом с романтической пачки длины миди — она наиболее универсальна и не требует специального контекста.